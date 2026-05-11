Potop u centru Splita: Vatrogasci u zoru ispumpavali vodu iz objekta na Voćnom trgu

Tijekom protekla 24 sata vatrogasci na području Splitsko-dalmatinske županije imali su više tehničkih intervencija.
Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, pripadnici DVD-a Split jutros su u 5:30 sati intervenirali na Trgu braće Radić, gdje je zbog prodora vode bilo potrebno ispumpavanje objekta. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.
Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita jučer su u 9:20 sati intervenirali i u Hercegovačkoj ulici u Splitu, gdje je bilo potrebno piljenje i uklanjanje grane koja je pala na vozilo. U intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.