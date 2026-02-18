Penava i Dabro se našli u centru grada, snimljeni su

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i saborski zastupnik DP-a Josip Dabro snimljeni su na Cvjetnom trgu u centru Zagreba, piše Index.

Penava i Dabro kratko su razgovarali i to sve u jeku slučaja koji je glavna politička tema posljednjih dana, a radi se o snimci na kojoj Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića kao "vođu svih Hrvata".

Podsjetimo, predsjednik HSLS-a Dario Hrebak je zaprijetio izlaskom iz koalicije, a danas je rekao kako će premijeru Andreju Plenkoviću dati 30 dana za "resetiranje" vladajuće većine.

Dabro i Penava se prave kao da se ništa nije dogodilo

Dabro se jučer branio kako mu nije neugodno što je pjevao sporne stihove. Upitan na koju se grobnicu u Madridu misli ako ne na Pavelićevu, odvratio je: "Gdje je spomenut Ante Pavelić, je li u jednoj rečenici on spomenut? Postoji niz grobnica, vladala je i Habsburška Monarhija u Hrvatskoj." Odbacio je i pozive iz HDZ-a na ispriku. "Nimalo. Nemam potrebe ni razloga bilo kome se ispričavati", kazao je.

Penava je jučer rekao kako im "ovakva pjesma sigurno nije trebala", ali je brzo fokus prebacio na drugo pitanje, po njemu nedostatka osude komunizma i komunističkih zločina. "Nemojte prikrivati Staziće, ploče komunistima, Vukašine Šoškočanine koji vam ne smetaju, a non-stop čupati za uši nekog Dabre. DP na to neće pristati. Nemojte mi ni pokušati pakirati da smo ustaše. Nismo ni ustaše ni fašisti", ustvrdio je Penava.

Video možete pogledati OVDJE.