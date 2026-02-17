Bojan Ivošević kritizira HDZ: "Jedini iskreni je Dabro, a to je naša tragedija"

Bivši dogradonačelnik Splita, Bojan Ivošević, oštro je komentirao nedavni incident u kojem je saborski zastupnik Josip Dabro javno proslavio lik i djelo Ante Pavelića. U svom komentaru, Ivošević ističe da, unatoč osuđujućim izjavama vladajuće većine, Dabro ostaje jedina osoba koja je „iskrena“ u cijeloj situaciji.

„To je naša tragedija. Državu vode politički kameleoni – doma crni, u Bruxellesu plavi, a izvorno crveni. Od svih njih samo je Dabro politički iskren. I koliko god njegov ispad bio sramotan i nedopustiv, još gore je ono što njegove kolege, koji ga sada osuđuju, rade“, naveo je Ivošević.

Bivši dogradonačelnik usporedio je Dabrino ponašanje s popularnim pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom, sugerirajući da „pričaju istu priču, samo jedan nije kukavica“. Ivošević kritizira i pokušaje opravdavanja fašizma „izmišljenom dvostrukom konotacijom“, primjerice navodeći kako se Pavelićev lik s Drugog svjetskog rata pokušava poistovjetiti s događanjima na skupovima HOS-a devedesetih.

„Uvijek je simpatično vidjeti stare snimke da nas podsjećaju što je bilo. Evo slike s okupljanja IX. bojne HOS-a 10.04.1993. godine u Splitu. Je li dovoljno za dvostruku konotaciju?“ upitao je Ivošević.

U svom komentaru, Ivošević je također podijelio snimku iz 1993. godine u kojoj pripadnik 4. gardijske brigade, poznat kao „Pauci“, žali HOS-ovcima da u svojoj brigadi ne može vikati „Za dom spremni“. „Genijalno“, dodao je Ivošević, naglašavajući ironično kontradikciju u političkoj retorici i javnim praksama.