Hrvatska doznala protivnike: Na U-19 Euru čeka ih i Srbija

Mlada hrvatska U-19 reprezentacija igrat će na Europskom prvenstvu Walesu u skupini B u društvu Srbije, Italije i Ukrajine, javlja HNS.

Ishod je to ždrijeba europske smotre, održanog u Wrexhamu, na kojem je Hrvatski nogometni savez predstavljala team menadžerica reprezentacije Marieta Puharić. U skupini A igrat će domaćin Wales, Danska, Njemačka i Španjolska.

“Ždrijeb je očekivano težak jer na završnici nema laganih protivnika. Ja uvijek naglašavam da već elitno kolo treba doživljavati kao da se igraju skupine Europskog prvenstva budući da na završnici igra samo osam najboljih europskih momčadi. Dakle, govorimo o kremi europskog nogometa, uz domaćina koji može biti bolja ili lošija momčad u datom trenutku, ali svi ostali protivnici su izuzetno kvalitetni. Izvukli smo skupini u kojoj su dva protivnika s kojima smo se sastali u proteklom ciklusu, Italija koja je tradicionalno nezgodan protivnik te Srbija koja je prema Transfermarktu jedna od najboljih europskih reprezentacija. Dobro ćemo se pripremiti i vjerujem da ćemo Euro dočekati u najboljem mogućem sastavu”, rekao je izbornik mlade hrvatske U-19 reprezentacije Siniša Oreščanin.

Europsko prvenstvo igrat će se u Walesu od 28. lipnja do 11. srpnja, a plasman u polufinale ostvarit će dvije prvoplasirane momčadi u svakoj od skupina. Istodobno, reprezentacije će se na europskoj smotri boriti i za mjesto na Svjetskom U-20 prvenstvu koje će se 2027. godine održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.

Na svjetsku smotru izravno će se plasirati polufinalisti, a trećeplasirane reprezentacije iz svake od skupina igrat će 8. srpnja dodatne kvalifikacije za preostalo mjesto na SP-u.