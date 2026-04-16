Što se događa? Pražnjenje septičkih jama u Splitu pod znakom pitanja: Građani prijavljuju skok cijena, ViK tvrdi da nije poskupio svoju naknadu

Čitateljica nam se obratila s tvrdnjom da je usluga pražnjenja septičkih jama na području Splita znatno poskupjela. Prema njezinim navodima, jedno pražnjenje koje je dosad plaćala 80 eura sada stoji 120 eura, što bi značilo poskupljenje od 50 posto. Kako tvrdi, prijevoznik joj je rekao da je do korekcije cijene došlo zato što je Vodovod i kanalizacija Split navodno povećao naknadu prema prijevoznicima, pa su oni taj trošak prebacili na krajnje korisnike. Čitateljica pritom navodi i da na službenim kanalima splitskog ViK-a nije uspjela pronaći obavijest o eventualnoj izmjeni cjenika.

Tema je posebno osjetljiva za građane dijelova Splita i okolice koji još nisu spojeni na kanalizacijsku mrežu te su upućeni na redovito pražnjenje septičkih i sabirnih jama.

ViK: "Nismo povećali cijene, prijevoznici su ih korigirali samoinicijativno"

Iz Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split odbacuju tvrdnju da je do rasta cijene došlo zbog njihove odluke. U pisanom odgovoru navode da razlog povećanja cijene usluge nije povećanje cijena od strane društva.

Kako pojašnjavaju, do kraja veljače 2026. godine ViK je imao na snazi trogodišnje koncesijske ugovore s prijevoznicima, u kojima su bile definirane i cijene pražnjenja septičkih jama. Nakon isteka tih ugovora, tvrde iz tvrtke, prijevoznici su "samoinicijativno korigirali, odnosno povećali cijene svojih usluga". U ViK-u dodaju da je trenutačno u tijeku postupak izračuna i usuglašavanja novih cijena pražnjenja septičkih jama. Nakon što ih usvoje Nadzorni odbor i Skupština društva, uslijedit će sklapanje novih ugovora s prijevoznicima, a tek tada nove cijene mogu formalno stupiti na snagu. Iz društva poručuju i da će javnost o eventualnim promjenama biti pravodobno informirana putem službenih kanala.

Na mrežnim stranicama ViK-a doista je objavljen poseban dokument pod nazivom "Cjenik pražnjenja septičkih i sabirnih jama na području obuhvata Društva". Međutim, javno dostupni dokument i dalje prikazuje stare, kunske iznose, a za Split navodi cijenu od 30 kuna po kubnom metru, za Solin, Podstranu i Klis također 30 kuna, za Kaštela 35 kuna, za Dugopolje i Trogir 40 kuna, za Muć i Lećevicu 45 kuna, za Seget i Okrug 50 kuna te za Marinu 55 kuna po kubiku. Na dokumentu je naznačeno i da za Split i Slatine vrijedi od 19. travnja 2022. godine. To upućuje na zaključak da na javno dostupnom dijelu stranice nije jasno istaknuta ažurirana euro cijena za 2026. godinu.

Dodatni javno dostupni izvori potvrđuju da je ViK još 2021. objavio novi cjenik za šire splitsko područje, također izražen po kubnom metru, pri čemu je za Split, Solin, Podstranu i Klis bila određena cijena od 30 kuna po kubiku.

Koliko ta usluga inače košta?

Upravo je način obračuna važan za razumijevanje ukupnog troška. Službeno objavljeni cjenici za šire splitsko područje određivali su se po kubnom metru, a ne po jedinstvenoj cijeni dolaska. Primjerice, javno dostupni ViK-ov cjenik za Split navodi 30 kuna po kubiku, odnosno oko 3,98 eura za kubni metar po fiksnom konverzijskom tečaju, dok bi deset kubika po toj tarifi iznosilo približno 39,8 eura prije eventualnih drugih stavki ili tržišnih korekcija nakon isteka ugovora. To znači da konačni račun od 80 ili 120 eura ovisi o volumenu, prijevozniku, eventualnim dodatnim troškovima i trenutačno važećem ugovornom režimu.

Drugim riječima, javno dostupni službeni okvir za Split i okolicu pokazuje da se usluga uvijek obračunavala po kubiku i da su cijene varirale ovisno o gradu ili općini. No u ovom trenutku nije lako provjeriti koja je službeno važeća euro cijena za 2026. godinu, što (ipak) ostavlja prostor za dodatno nezadovoljstvo svih korisnika.

Na pitanje o mogućim olakšicama za građane koji zbog nepostojanja kanalizacijske mreže moraju koristiti ovu uslugu, ViK odgovara da trenutačno ne postoje definirani modeli subvencioniranja u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Ipak, iz društva ističu da su otvoreni za buduću suradnju s gradovima i općinama ako pokažu inicijativu za uvođenje subvencija ili drugih oblika pomoći građanima.

Građani i dalje čekaju jasan odgovor o budućem cjeniku

Cijeli slučaj tako zasad ostaje između tvrdnji korisnika o osjetnom poskupljenju na terenu i službenog stava ViK-a da oni nisu povećali svoju naknadu, nego su cijene korigirali prijevoznici nakon isteka trogodišnjih koncesijskih ugovora. Dok se ne dovrši usuglašavanje novog cjenika i ne objavi službena odluka, građanima koji ovise o pražnjenju septičkih jama ostaje neizvjesnost oko toga koliki ih trošak čeka pri sljedećem dolasku cisterni.