Ovaj simptom na stopalima ne treba zanemariti, može ukazivati ​​na ozbiljne zdravstvene probleme

Povremeni svrbež kože nije neuobičajen, ali uporna nelagoda, posebno na stopalima i oko gležnjeva, ne smije se zanemariti. U nekim slučajevima može biti povezan s bolestima koje zahtijevaju pravovremenu dijagnozu i liječenje.

Jedno od stanja koje se često povezuje sa svrbežom stopala je dijabetes. Dugotrajno povišene razine šećera u krvi mogu uzrokovati promjene na koži, a svrbež se često javlja na nogama i stopalima. Osim toga, osobe s dijabetesom mogu primijetiti povećanu žeđ, često mokrenje, jak umor, gubitak težine, probleme s vidom i česte infekcije.

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Svrbež stopala i tabana također može biti povezan s bolestima jetre. Ovaj simptom se ponekad javlja prije nego što osoba primijeti druge znakove bolesti. Može zahvatiti samo određene dijelove tijela, ali i cijelu kožu, a često se pogoršava tijekom noći ili na višim temperaturama. Uz svrbež, mogu se javiti kronični umor, slabost, gubitak apetita, mučnina, povraćanje te žutilo kože i bjeloočnica.

Problemi s bubrezima također mogu uzrokovati neugodan i dugotrajan svrbež. Kako funkcija bubrega opada, ovaj simptom može postati izraženiji, posebno kod osoba s uznapredovalom bolešću, prenosi N1.

Osim svrbeža, mogu se javiti oticanje stopala i gležnjeva, umor, otežano disanje, krv u mokraći, grčevi mišića, glavobolje i poremećaji spavanja.

Iako svrbež stopala ne mora uvijek biti razlog za zabrinutost, njegova dugotrajna prisutnost, posebno ako je popraćena drugim simptomima, ne smije se zanemariti. Ako primijetite promjene koje ne nestaju ili se pogoršavaju, trebali biste potražiti savjet liječnika kako biste utvrdili točan uzrok problema.