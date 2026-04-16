Naš rukometaš bori se s teškom bolešću, klub otkrio potresne detalje

Rukometni navijači se sjećaju Josipa Šarca koji je u dresu hrvatske reprezentacije 2020. godine osvojio srebrnu medalju na Europskom prvenstvu.

U četvrtak je stigla vijest iz redova njegovog bivšeg kluba Göppingena da se bivši hrvatski reprezentativac bori s bolešću. Njemački prvoligaš nije na svojim društvenim mrežama objavio detalje o njegovom zdravstvenom stanju, ali su pojasnili kako je trenutačno rukomet pao u drugi plan.

"Nedavno nas je zatekla tužna vijest. Naš bivši igrač Josip Šarac teško je bolestan, što nas je sve duboko pogodilo. O rukometu se sada uopće ne može razmišljati, apsolutni prioritet je njegov oporavak. Cijela obitelj Göppingena želi mu snagu u nadolazećem razdoblju i drži mu fige", napisali su na društvenim mrežama, pišu Sportske novosti.

