Vatikan šokirao porukom: Dolazi li Papa Lav XIV. u Hrvatsku 2026.?

Papa Lav XIV. u ponedjeljak je krenuo na svoje prvo veliko inozemno putovanje u 2026. godini. Sa svojih 70 godina na leđima, poprilično je ambiciozno krenuo na desetodnevnu turneju tijekom koje će posjetiti četiri afričke zemlje.

Papa će od 13. do 23. travnja prijeći gotovo 18.000 kilometara i 11 gradova u Alžiru, Kamerunu, Angoli i Ekvatorijalnoj Gvineji. Promijenit će ukupno 18 letova, a cilj posjeta je pozvati svjetske vođe da obrate pozornost na potrebe kontinenta na kojem živi više od petine svjetskih katolika.

U lipnju će posjetiti i Španjolsku - od Madrida i Barcelone do Kanarskih otoka. A što je s Hrvatskom?

Pozvali ga Milanović i Plenković

Podsjetimo, krajem listopada prošle godine, predsjednik Zoran Milanović sa suprugom Sanjom bio je u službenom posjetu Svetoj Stolici. Tada mu je Milanović darovao Misal - prvu hrvatsku tiskanu knjigu i pozvao ga u Hrvatsku, piše Net.hr.

"Reagirao je dobro, a njegov prethodnik nije bio u Hrvatskoj. Mislim da će on doći u Hrvatsku, ali to je papa. Nije to regrutacija za talent show. Neće nitko čuti od pape da govori 'dolazim, nema frke'. Ali mislim da će doći", rekao je Milanović iako je tada upozorio okupljene novinare da se ne nadaju puno.

Malo više od mjesec dana nakon, i premijer Andrej Plenković s obitelji je posjetio papu. Poručio je tada da je papa već ranije dobio poziv da posjeti našu zemlju, ali i da je Lav XIV. taj poziv tada osobno ponovio.

“Nisam inzistirao na terminu. Papa ima stotine poziva i nije mu lako žonglirati s obvezama. Hrvatska nije među hitnijim destinacijama, ali vjerujem da će se njegov posjet ostvariti", rekao je u prosincu premijer.

Odgovor iz Vatikana

Net.hr navodi da su odlučili poslati upit na sve mailove koji se nude na službenim stranicama Vatikana i upitati ih je li stvarno moguće da papa ove godine posjeti svoju susjednu zemlju - Hrvatsku, kao što je o tome i govorio.

I nisu dugo čekali za odgovor. Iz Vatikana je brzo stigao mail sa službene adrese u kojem piše samo kratko, ali i prilično mistično.

"I really think so...let's hope it's in 2026", odnosno "Stvarno mislimo da je tako...nadajmo se da će biti u 2026.", stoji u odgovoru Vatikana za Net.hr.

Planiranje papinih putovanja

Poznato je da planiranje papinih putovanja zna trajati i po nekoliko mjeseci, zbog političkih, sigurnosnih i diplomatskih uvjeta, ali nerijetko se zna dogoditi i da papa najavi putovanje u neku zemlju pa onda tamo stigne i već sljedećeg mjeseca - tako da ništa nije isključeno.

Stoga jasno naglašavaju s portala Net.hr kakav su odgovor dobili te s koje mail adrese, ali ne treba isključivati da bi se posjet uistinu mogao dogoditi ove godine, osobito nakon što je prošle godine papa nekoliko puta pozvan u Hrvatsku.

Za komentar su upitali Vladu i Ured predsjednika, no odgovor do zaključenja ovog teksta nisu dobili, ali zato je u četvrtak održana konferencija za novinare o 72. redovitom plenarnom zasjedanju Sabora Hrvatske biskupske konferencije.

Monsinjor Gorski: 'Uvjeren sam da će prije ili kasnije navratiti'

Novinarka Net.hr Katarina Brečić upitala je biskupe misle li da je moguće da će se posjet pape Lava Hrvatskoj ostvariti u njegovom pontifikatu.

"Papa Lav je i prije nego što je izabran za papu, bio pozvan na svečanost proslave Majke Božje od Kamenitih vrata i to je trebalo biti ove godine. Međutim kako je imenovan papom, razumljivo da prioriteti postaju drugačiji, ali ja sam uvjeren da će prije ili kasnije on navratiti u našu domovinu Hrvatsku. I taj poziv nisu uputili samo Plenković i Milanović, nego i biskupi HBK", poručio je monsinjor Mijo Gorski, zagrebački pomoćni biskup i predsjednik Odbora za sredstva društvenih komunikacija HBK.

Podsjetimo, posljednji put kad je Sveti Otac posjetio Hrvatsku bilo je prije 15 godina kada je papa Benedikt XVI. bio u našoj zemlji.