Mještani Žrnovnice zadovoljni semaforom: "Uključivanje iz Žrnovnice prema Omišu dosad je bilo prava lutrija"

Na jednom od prometno najopterećenijih raskrižja u Podstrani, u Strožancu, napokon je pušten u rad semafor koji su mještani i predstavnici Mjesnog odbora Žrnovnica tražili godinama. Riječ je o lokaciji na kojoj su se, prema tvrdnjama inicijatora, često događale prometne nesreće, a uključivanje u promet bilo izrazito otežano, osobito iz smjera Žrnovnice prema Omišu.

Povodom puštanja semafora u funkciju oglasila se i Tanja Soldić iz MO Žrnovnica ističući kako je riječ o važnom iskoraku za sigurnost svih sudionika u prometu.

“Nakon niza dugih godina, napokon se može skrenuti prema Žrnovnici, dok je uključivanje iz Žrnovnice prema Omišu dosad bilo prava lutrija”, poručila je Soldić.

Podsjetila je kako su još ranije tražene mjere za uređenje raskrižja, no taj je prijedlog tada odbijen. Uslijedili su i zahtjevi za izgradnjom rotora, koji također nisu prihvaćeni zbog, kako navodi, procjene da takvo rješenje nije izvedivo.

"Na inicijativu g. Lolića i g. Popovića se zatražilo da se poduzmu mjere na raskrižju, ali smo dobili odbijenicu", kaže Soldić.

Kako bi dodatno ukazali na problem, inicijatori su nadležnima dostavili dokumentaciju s fotografijama tridesetak prometnih nesreća koje su se dogodile na tom raskrižju u razdoblju od dvije godine, uz apel za hitnu reakciju i povećanje sigurnosti.

“Tražili smo barem dosemaforizaciju, ali ne klasičnu koja bi stvorila dodatne gužve na najprometnijem raskrižju u RH, već sugestiju da se senzorskom detekcijom samo upali crveno i strelice za skretanja kako bi auta koja duže čekaju mogla proći”, pojasnila je Soldić.

U konačnici su Hrvatske ceste izradile projekt te je semafor pušten u rad, čime je, kako kaže, Podstrana “napokon zakoračila u 21. stoljeće”.

Ipak, ostaje za vidjeti kakav će biti njegov dugoročni učinak na protočnost prometa. Nadležni će, prema najavama, pratiti situaciju na terenu, a u slučaju većih zastoja postoji mogućnost prilagodbe ili izmjene rješenja.

U međuvremenu, vozače se poziva na dodatni oprez, osobito zbog promjene režima prometa na raskrižju na koje su mnogi bili naviknuti bez semaforske regulacije.

“Vidim da su se i strani vozači navikli na neverbalnu komunikaciju na raskrižju pa neki prolaze i kroz crveno svjetlo, ne shvaćajući da semafor sada radi”, upozorila je Soldić.

Konačan epilog ovog prometnog rješenja pokazat će vrijeme, no za sada većina vozača i mještana pozdravlja uvođenje dodatne regulacije na jednoj od kritičnih točaka u prometu ovog područja.