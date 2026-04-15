"Probao i rekoh - nikad više": Procurila snimka s trajekta koji se bori s valovima orkanskog vjetra

Posljednjih dana na Jadranu dominira jugo no krajem ožujka i početkom travnja sinoptička situacija je bila potpuno drugačija. Sjeverna kontinentalna strujanja donosila su jaku buru s olujnim udarima, a bilo je i dijelova obale gdje je bura imala orkanske udare.

Nema sumnje da u prosjeku najjača bura puše podno Velebita, a pod njenim naletima su i obližnji otoci.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Korisnica TikToka Iva objavila je danas video s trajekta Vladimir Nazor. Radi se o liniji iz Gaženice za Mali Lošinj, a video je nastao za vrijeme orkanskih udara bure.

"Bura + trajekt = loša ideja", napisala je autorica videa u njegovom opisu. Video prikazuje borbu s valovima orkanske bure gdje se trajekt pomiče gore-dolje i po nekoliko metara.

"Doživio sam tako jednu buru na trajektu 1975 godine i reko' vise nikad", glasi jedan od komentara.

Pogledajte video..