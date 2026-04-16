"Ne možemo znati kada, ali bit će još jedna pandemija": Objavljeni rezultati istrage o COVID-u 19

Cjepiva i terapijski programi bili su "dvije uspješne priče pandemije", ali potrebno je učiniti više da bi se obnovilo povjerenje javnosti, otkrila je istraga o COVID-19, piše Sky News.

Barunica Hallett, predsjednica istrage, u današnjem izvješću opisala je britanski program cijepljenja kao "izvanredan podvig". "Učinkovita cjepiva su raspoređena, proizvedena i isporučena većini stanovništva u rekordnom roku", dodala je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Međutim, dok je većina ljudi prihvatila cijepljenje, zabilježen je niži stupanj cijepljenja unutar zajednica u područjima veće deprivacije i u nekim zajednicama etničkih manjina. Vlade i zdravstvene službe moraju surađivati ​​sa zajednicama kako bi obnovile povjerenje i promicale bolje razumijevanje i povjerenje u cjepiva“, ističe.

U izvješću se navodi da su desetljeća globalnog istraživanja i pripreme bila osnova za cjepivo protiv COVID-a u Ujedinjenom Kraljevstvu. Oko 132 milijuna cjepiva dano je diljem Engleske, Sjeverne Irske, Škotske i Walesa 2021. godine, čime je to postao najveći program cijepljenja u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva, prenosi Net.hr.

Do lipnja 2022. 87 posto stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva starijeg od 12 godina cijepljeno je s dvije doze.

Nedovoljna isplata štete

U izvješću se također navodi da shema isplate štete od cjepiva nije dovoljna podrška onima koji imaju ozbiljne posljedice cijepljenja te da to zahtijeva hitnu reformu.

Barunica Hallett priznala je da je određeni broj ljudi pretrpio štetu zbog cijepljenja. "To je bila mala manjina u usporedbi s ukupnim opsegom programa cijepljenja, ali ne i manje važna za pogođene osobe i njihove obitelji."

U njezinom izvješću stoji da je "imperativ" uspostavljanje dovoljno dobre vladine sheme da bi se pomoglo manjini ljudi i njihovim voljenima koji imaju ozbiljne probleme nakon cijepljenja.

Reforma sheme isplate jedna je od pet preporuka Hallett. "Ne možemo znati kada, ali bit će još jedna pandemija", kaže. "Moje preporuke, uzete u cjelini, trebale bi značiti da je UK bolje pripremljen za tu pandemiju. Pozivam vlade diljem UK-a da rade pojedinačno i kolektivno kako bi u potpunosti i pravovremeno provele ove preporuke."

Prema opisu zadataka istrage, ciljevi su ispitati odgovor na COVID-19 i utjecaj pandemije u Engleskoj, Walesu, Škotskoj i Sjevernoj Irskoj te izraditi činjenični narativni prikaz. Također, cilj je utvrditi lekcije koje je potrebno naučiti radi pripreme za buduće pandemije diljem Ujedinjenog Kraljevstva.

Šteta koju su nanijele teorije zavjere

James Telfer, član skupine COVID-19 Bereaved Families for Justice, kaže da današnje izvješće "mora donijeti stvarnu promjenu". Rekoa je da su za one koji su ožalošćeni virusom. cjepiva "duboko osobna". "Mnogi naši voljeni umrli su jer je cijepljenje došlo prekasno."

"Stoga je sada pitanje hoće li vlada učiniti dovoljno kako bi osigurala da cjepiva spase što više života kada dođe sljedeća pandemija."

Telfer također kaže da su "teorije zavjere nanijele stvarnu štetu tijekom pandemije, a širenje dezinformacija o cjepivima povećava rizik za javno zdravlje".

"Vrijednost ovog izvješća leži u onome što će se sljedeće dogoditi. Ovo izvješće mora dovesti do stvarne promjene. Bit će još jedna pandemija. Vlada ne smije okrenuti leđa spremnosti za pandemiju", napominje.

Lara Wong, osnivačica organizacije Klinički ranjive obitelji, rekla je da je bivši britanski premijer Boris Johnson "obećao da će oni s najvećim rizikom biti zaštićeni" kada je zemlji rekao "da moramo naučiti živjeti s COVID-om". "To obećanje nije ispunjeno", kaže. "Klinički ranjive obitelji dižu uzbunu već šest godina."

Wong je dodala da „moramo imati na umu da virus nije nestao, već podrška, ostavljajući klinički ranjive ljude sve izloženijima“.

Napomenula je da su neke obitelji „još uvijek prisiljene putovati u inozemstvo da bi zaštitile svoju djecu, jer je uvođenje cjepiva za djecu u Velikoj Britaniji bilo previše sporo, preograničeno i prekratko“.

Reagirajući na današnje nalaze, Wong je rekla da je „ovaj neuspjeh bio izbor - četiri godine, četiri premijera, a ljudi s najvećim rizikom još uvijek čekaju zaštitu“.

Obraćajući se ministru zdravstva Wesu Streetingu, dodala je: "Obećali ste kraj politici lijepljenja flastera... tražimo sastanak s vama. Život bez COVID-a ne bi trebao značiti život bez zaštite.“