Zaprimljena dojava o bombi u domu brata pape Lava XIV: Policija evakuirala područje

U srijedu navečer u domu brata pape Lava XIV. dogodila se prijetnja bombom, potvrdila je policija u Illinoisu.

Policijska uprava New Lenoxa izdala je izjavu u kojoj priznaje prijetnju u kući, ali nakon sveobuhvatne pretrage utvrđeno je da je neutemeljena, piše TheHill.

Nije bilo prijavljenih ozljeda, a stanovnicima tog područja dopušten je povratak u svoje domove nakon evakuacije, na zahtjev policije. U potrazi su korištene K-9 puške za otkrivanje bombi.

„Incident je i dalje pod istragom dok vlasti rade na utvrđivanju podrijetla prijave“, rekla je policija. „Podnošenje lažnih prijava ove prirode ozbiljan je prekršaj i može rezultirati kaznenom prijavom.“

„Policijska uprava New Lenoxa zahvaljuje zajednici na suradnji i strpljenju tijekom istrage. Svatko tko ima informacije vezane uz ovaj incident potiče se da kontaktira NLPD na 815-485-2500 ili da anonimno dojavi putem web stranice sela New Lenox @ Form Center • Submit a Crime Tip“, napisali su.

Ranije ovog tjedna, predsjednik Trump je pozdravio Louisa Prevosta u objavi na Truth Social kritizirajući komentare pape Lava XIV protiv američkog sukoba u Iranu i potrebu za mirom.

„Louis je sav MAGA. On to razumije, a Leo ne!“ napisao je Trump u objavi . „Ne želim Papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje.