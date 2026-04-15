Otišla raditi u Kaštela pa joj se izgubio svaki trag: Jeste li vidjeli Mihaelu Zlojić?

Potraga za Mihaelom Zlojić, 29-godišnjom hrvatskom državljankom iz Knežice kraj Dubrovnika, i dalje traje bez konkretnih pomaka, potvrđuju informacije iz više domaćih medija. Nestanak je prijavljen nakon što se 1. travnja 2026. godine izgubio svaki kontakt s njom, a od tada nema novih saznanja o njezinu kretanju ni mogućoj lokaciji.

Prema dostupnim informacijama, Mihaela Zlojić rođena je 17. studenoga 1996. godine u Dubrovniku te ima prebivalište u mjestu Knežica, na adresi Knežica 23. Na dan nestanka napustila je svoju adresu i otišla u Kaštel Lukšić, gdje je trebala započeti s radom. Nakon toga se, prema zasad dostupnim podacima, uputila prema nepoznatoj adresi u Zagrebu, gdje joj se gubi svaki trag.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske navode da se intenzivno provode sve potrebne radnje s ciljem pronalaska nestale osobe, no unatoč proteku vremena još uvijek nema konkretnih informacija koje bi ukazivale na njezinu trenutačnu lokaciju. Slučaj se vodi kao nestanak, a policija ne isključuje nijednu mogućnost.

Prema opisu koji su objavili nadležni, Mihaela Zlojić visoka je oko 170 centimetara, slabije je tjelesne građe, ima kestenjastu kosu i plave oči, a nosi obuću veličine 39.

Policija ponovno apelira na građane da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju okolnosti njezina nestanka. Ističu da i naizgled nevažne informacije mogu biti ključne za daljnji tijek potrage.