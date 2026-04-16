Close Menu

Tragedija na gradilištu: Smrtno stradao radnik, očevid u tijeku

Poginuo 65-godišnjak
Foto: Miroslav Lelas

U srijedu, 15. travnja oko 14.45 sati na području Samobora, prilikom rada na gradilištu, iz za sada neutvrđenog razloga najvjerojatnije od posljedica kvara građevinske dizalice, smrtno je stradao 65-godišnjak koji je njome upravljao s tla.

Zaposlenik starosti 60 godina koji je svjedočio navedenoj nesreći nije tjelesno ozlijeđen, ali je zbog stanja u kojem se nalazio nakon svjedočenja same nesreće, pružena mu je liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijelo preminulog muškarca prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

O događaju je obaviješten inspektor zaštite na radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske, dok je očevid u tijeku - izvijestila je PU zagrebačka. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0