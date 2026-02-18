Pupovac brutalno udario po Dabri: Tipični neoustaša, kukavica bez petlje

Predsjednik Glavnog odbora Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) Milorad Pupovac u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je ispad saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre, piše N1.

Na samom se početku osvrnuo na atmosferu posljednjih dana.

"Mislim da nije riječ o propitivanju parlamentarne većine, riječ je o nečemu što se nije događalo u našem parlamentarnom životu. O tome da neki zastupnik, nebitno većine ili opozicije, ali u ovom slučaju član većine, tim gore, veliča Antu Pavelića, lidera ustaškog pokreta i NDH, osuđene po svim međunarodnim mjerilima", započeo je Pupovac pa nastavio:

"Pritom se Dabro sprda sa svima koji vide u tome problem, a njegovi kolege traže probleme u drugima kako bi opravdali što se dogodilo, umjesto da kažu "To se nije smjelo dogoditi, to osuđujemo." Nikad se tako nešto nije javno manifestiralo i tako glupo i neotesano time ponosilo."

Kakve su posljedice takvih događaja?

"Ulazimo u vrijeme razobručenosti našeg društva i politike, naša bačva se razobručuje na ovakav način. Ostaje bez nužnih obruča. Ljudi koji sada nastoje govoriti o tome samo dalje doprinose tome. Bilo tako što se ne usude reći što treba, bilo da krivce traže u drugima, bilo da se šerete takvim stvarima... Zapravo, vrijeđaju na taj način. Ljude... Ivanu Penavi je Pupovac veći problem od Pavelića. Dotle smo došli. Penavi i mnogim drugima. Čime to možemo objasniti?"

Predsjednik Glavnog odbora Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) Milorad Pupovac u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je ispad saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre.

Na samom se početku osvrnuo na atmosferu posljednjih dana.

"Mislim da nije riječ o propitivanju parlamentarne većine, riječ je o nečemu što se nije događalo u našem parlamentarnom životu. O tome da neki zastupnik, nebitno većine ili opozicije, ali u ovom slučaju član većine, tim gore, veliča Antu Pavelića, lidera ustaškog pokreta i NDH, osuđene po svim međunarodnim mjerilima", započeo je Pupovac pa nastavio:

"Pritom se Dabro sprda sa svima koji vide u tome problem, a njegovi kolege traže probleme u drugima kako bi opravdali što se dogodilo, umjesto da kažu "To se nije smjelo dogoditi, to osuđujemo." Nikad se tako nešto nije javno manifestiralo i tako glupo i neotesano time ponosilo."

Kakve su posljedice takvih događaja?

"Ulazimo u vrijeme razobručenosti našeg društva i politike, naša bačva se razobručuje na ovakav način. Ostaje bez nužnih obruča. Ljudi koji sada nastoje govoriti o tome samo dalje doprinose tome. Bilo tako što se ne usude reći što treba, bilo da krivce traže u drugima, bilo da se šerete takvim stvarima... Zapravo, vrijeđaju na taj način. Ljude... Ivanu Penavi je Pupovac veći problem od Pavelića. Dotle smo došli. Penavi i mnogim drugima. Čime to možemo objasniti?"

Kako vidite reakciju premijera Andreja Plenkovića?

"Za njega je to, sasvim sigurno, neočekivan i vrlo neugodan trenutak. Nekoliko dana prije izglasavanja novog ministra, 76. ruka pjeva Paveliću. Ovo je dobar trenutak parafrazirati Arsena Dedića "Sve me je vodilo k tebi, sve je vodilo k tome". Ti ljudi jesu iz toga gnijezda, nažalost."

Reagirao je HSLS, smatrate li da je to upozorenje stvarno i očekujete li ozbiljnu reakciju koalicijskih partnera?

"Siguran sam da je to upozorenje stvarno i da je u skladu s uvjerenjima Darija Hrebaka i HSLS-a. Siguran sam da im u ovom trenutku nije lako. S jedne strane, obraniti zemlje, političke vrijednosti Hrvatske i HSLS-a, od veličanja ustaša i Pavelića, a s druge strane kako sačuvati vladajuću većinu u ovakvom trenutku. I mi smo se susretali s mnogim izazovima, ali ovaj je jedan od najtežih."

Jesu li mogući prijevremeni parlamentarni izbori?

"Ovo jest pitanje "ili ili", samo je pitanje kako to izvesti. Da li presjeći u ovom ili nekom drugom trenutku. Ali, sasvim je sigurno da ovo ne vodi dobrome. Ne samo na ovom slučaju. Vidjeli ste što se dogodilo u Širokom Brijegu i susjednoj BiH, kako se međunarodna zajednica digla na noge za ono o čemu smo mi šutjeli. Za svijet oko nas ne vrijedi ono što mi čuvamo kao svoju unutarnju vrijednost. Prije ili kasnije suočit ćemo se ne samo s osudama nego i ozbiljnim sumnjama. Nije Pavelić od jučer. Mnoge političke opcije su vodile brigu o tome. Odjednom, kao da više nema nikoga tko o tome dovoljno jasno i glasno vodi brigu. Predsjednik bježi od toga, premijer pokušava naći način kako se ne suočiti s time, ali nemoguće je."

Cijeli razgovor pročitajte OVDJE.