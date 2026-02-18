Close Menu

Pupovac brutalno udario po Dabri: Tipični neoustaša, kukavica bez petlje

'Ivanu Penavi sam ja veći problem od Pavelića'

Predsjednik Glavnog odbora Samostalne srpske demokratske stranke (SDSS) Milorad Pupovac u Novom danu kod Tihomira Ladišića komentirao je ispad saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre, piše N1.

Je li Pupovac prijavio Dabru? Evo što kaže

Na samom se početku osvrnuo na atmosferu posljednjih dana.

"Mislim da nije riječ o propitivanju parlamentarne većine, riječ je o nečemu što se nije događalo u našem parlamentarnom životu. O tome da neki zastupnik, nebitno većine ili opozicije, ali u ovom slučaju član većine, tim gore, veliča Antu Pavelića, lidera ustaškog pokreta i NDH, osuđene po svim međunarodnim mjerilima", započeo je Pupovac pa nastavio:

"Pritom se Dabro sprda sa svima koji vide u tome problem, a njegovi kolege traže probleme u drugima kako bi opravdali što se dogodilo, umjesto da kažu "To se nije smjelo dogoditi, to osuđujemo." Nikad se tako nešto nije javno manifestiralo i tako glupo i neotesano time ponosilo."

Kakve su posljedice takvih događaja?

"Ulazimo u vrijeme razobručenosti našeg društva i politike, naša bačva se razobručuje na ovakav način. Ostaje bez nužnih obruča. Ljudi koji sada nastoje govoriti o tome samo dalje doprinose tome. Bilo tako što se ne usude reći što treba, bilo da krivce traže u drugima, bilo da se šerete takvim stvarima... Zapravo, vrijeđaju na taj način. Ljude... Ivanu Penavi je Pupovac veći problem od Pavelića. Dotle smo došli. Penavi i mnogim drugima. Čime to možemo objasniti?"

Kako vidite reakciju premijera Andreja Plenkovića?

"Za njega je to, sasvim sigurno, neočekivan i vrlo neugodan trenutak. Nekoliko dana prije izglasavanja novog ministra, 76. ruka pjeva Paveliću. Ovo je dobar trenutak parafrazirati Arsena Dedića "Sve me je vodilo k tebi, sve je vodilo k tome". Ti ljudi jesu iz toga gnijezda, nažalost."

Reagirao je HSLS, smatrate li da je to upozorenje stvarno i očekujete li ozbiljnu reakciju koalicijskih partnera?

"Siguran sam da je to upozorenje stvarno i da je u skladu s uvjerenjima Darija Hrebaka i HSLS-a. Siguran sam da im u ovom trenutku nije lako. S jedne strane, obraniti zemlje, političke vrijednosti Hrvatske i HSLS-a, od veličanja ustaša i Pavelića, a s druge strane kako sačuvati vladajuću većinu u ovakvom trenutku. I mi smo se susretali s mnogim izazovima, ali ovaj je jedan od najtežih."

Jesu li mogući prijevremeni parlamentarni izbori?

"Ovo jest pitanje "ili ili", samo je pitanje kako to izvesti. Da li presjeći u ovom ili nekom drugom trenutku. Ali, sasvim je sigurno da ovo ne vodi dobrome. Ne samo na ovom slučaju. Vidjeli ste što se dogodilo u Širokom Brijegu i susjednoj BiH, kako se međunarodna zajednica digla na noge za ono o čemu smo mi šutjeli. Za svijet oko nas ne vrijedi ono što mi čuvamo kao svoju unutarnju vrijednost. Prije ili kasnije suočit ćemo se ne samo s osudama nego i ozbiljnim sumnjama. Nije Pavelić od jučer. Mnoge političke opcije su vodile brigu o tome. Odjednom, kao da više nema nikoga tko o tome dovoljno jasno i glasno vodi brigu. Predsjednik bježi od toga, premijer pokušava naći način kako se ne suočiti s time, ali nemoguće je."

