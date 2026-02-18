Stipo Mlinarić (DP) komentirao je u Saboru Hrebakov intervju na N1.

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a, inače koalicijski partner i DP-a, zbog ponašanja DP-ovog Josipa Dabre koji je pjevao pjesmu o ustaškom zločinsku Anti Paveliću, Dabru je nazvao glupim desničarem, a premijeru je poručio:

"Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH-a, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.

Mlinarić je, kaže, vidio što je Hrebak rekao.

"Prvo, za gosp Hrebaka, pročitao sam tu izjavu. Rekao je da ne želi biti s glupim desničarima. Od mene nikad niste čuli takvu riječ, a žestok sam. Pročitao sam i da je rekao da je za njega Domovinski rat temelj RH. Gdje ćete bolje ljude da brane taj temelj od DP-a. Gospodina Hrebaka ću ovim putem pozvati da se ispriča četvorici heroja Domovinskog rata Ivici Kukavici, Tomislavu Josiću, Predragu Mišiću i Mlinariću jer oni sjede u Saboru. Mi smo svojim djelima pokazali što je nama temelj. Temelj nam je Domovinski rat, nikakvi drugi sistemi, ni komunistički ni nacistički. ", kaže Mlinarić, piše N1.

Nije Hrebaku problem DP nego Josip Dabro, upozorili su ga novinari.

"Domoviski pokret je cjelina, nema tu pojedinca!", kaže.