Hrebak daje Plenkoviću 30 dana da 'resetira' vladu: "Ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro"

"E, sad bi bilo dosta", napisao je Dario Hrebak na Facebooku, a za Večernji.hr dodatno je pojasnio svoju poruku.

Hrebak je poručio da će se sazvati Predsjedništvo stranke, koje će odlučiti što učiniti u ovim okolnostima:

"Ili će se svi resetirati i prestati s ustašovanjem ili liberali u toj priči više neće sudjelovati", zaprijetio je.

Dabrine snimke

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je procurila snimka na kojoj Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta, pjeva o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata".

U međuvremenu se u javnosti pojavila i druga snimka na kojoj Dabro svira harmoniku na pjesmu koja slavi Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata.

Ima li vaša tolerancija granice?

"HSLS je nekad davno imao kampanju koja se sastojala od dvije rečenice - dosta je, mislim da je ovo pravi trenutak da se kaže dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo našim partnerima dovoljno vremena i prostora da se sami izvuku iz ove neugodne situacije, ne samo za HSLS nego za društvo, većinu i premijera koji nas sve okuplja. Vidjeli smo kakve su jučer izjave bile, to je vrijeđanje zdravog razuma. Imali smo Predsjedništvo stranke na kojem smo donijeli tri konkretna zaključka: prvi je da je ovo crvena linija koja je prijeđena za nas liberale."

Napuštate li koaliciju?

"S HDZ-om smo u koaliciji 10 odlični godina i radili smo dobro za Hrvatsku. Osiguravali smo Hrvatskoj potrebnu stabilnost. Platili smo ceh političke odgovornosti. Donijeli smo tri stava, osim što osuđujemo Dabru i prelazak ispod civilizacijskog standarda, veličanje ustaštva i pokušaj komunikacije Dabre je za otići u osnovnu školu političke komunikacije", rekao je Hrebak.

"Samo glupi desničari poput Dabre mogu ugroziti nešto sveto kao što je Domovinski rat", dodaje.

"Crta je prijeđena. Ne znam gdje se pojavilo da će HSLS rušiti odluku o novom ministru. Donijet ćemo svoju odluku, ali se neće manifestirati na novom ministru. Donijeli smo odluku da u sljedećih 30 dana dajemo mogućnost premijeru da nas resetira, presloži, čak i ako HSLS-a više ne bude u tom preslagivanju, ili da nas građani preslože sve do okončanja slučaja Dabro. Dabro nije dao nama signal da će se popraviti i da planira drugačije komunicirati u javnosti.", kazao je Hrebak.

"Ne možemo preći preko ovoga jer je to osnova supstanci našeg djelovanja. Dajemo premijeru idućih 30 dana, ne možemo sjediti za istim stolom s takvim ljudima i nećemo ići na koalicijske sastanke. Podržavat ćemo oni što je upisano u programu Vlade RH, očekujemo da se resetiramo i vratimo na tvorničke postavke postavljene na programu Vlade ili HSLS-a u toj priči neće biti. HSLS je jasnu odluku donio - idućih 30 dana, nakon 31. dana nas više neće biti. Rok kreće od danas", najavio je Hrebak.

Hrebak ističe da HSLS dići ruku u petak za novog ministra: "I da HSLS-a nema, Dabro neće stati, to je problem vladajuće većine. Dabro je najslabija karika."

Napominje da resetiranje znači okočanje pitanja Dabro: "Mislim da je nemoguće da se Dabro ispriča. Ne vjerujem da će se promijeniti."

Je li dovoljna isprika?

"Ne znamo kako bi nas to zadovoljilo. Resetiranje je da se počnemo držati programa Vlade RH-a bez Dabre. HSLS ne mora biti dio vladajuće većine, na premijeru je da pokuša naći alternative, to mu radi veliku štetu. Teško da se takav čovjek može povući, ali sam siguran da se HSLS neće povući", tvrdi Hrebak.

Navodi da HSLS nije imao probleme s Domovinskim pokretom: "Surađivali smo OK, Šušnjar je dobar ministar. Nisam imali probleme na koalicijskim sastancima. Ovakve stvari ne možete riješiti na koalicijskom sastanku, morate odmah reagirati. Imamo političku odgovornost prema biračima. Neka Dabro oprosti, ali su nama važniji naši birači nego što je Dabro i njegova politička agenda. Ovo nije prvi put."