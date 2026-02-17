Oglasio se Dabro. Ovo je objavio na društvenim mrežama

Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, koji se posljednjih dana našao u središtu javnosti zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima, komentirao je stariju snimku koja je danas objavljena u medijima.

Dabro se tim povodom oglasio na društvenim mrežama te poručio kako neće zanijekati hrvatske velikane i njihovu žrtvu.

"Nikada neću zanijekati Stjepana Radića i druge hrvatske velikane, kao ni žrtvu koju su podnijeli za hrvatski narod i dostojanstvo naše Domovine. Vječna im slava i hvala", objavio je Dabro.

Podsjetimo, Dabro je u fokus javnosti dospio nakon događaja na pokladama u Komletincima, gdje je snimljen kako pjeva pjesmu koja veliča Antu Pavelića, što je izazvalo brojne reakcije u javnom prostoru.