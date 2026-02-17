Dabro: "To je narodna pjesma, ne spominje se Pavelić"

Josip Dabro, zastupnik Domovinskog pokreta, koji se u središtu javnosti našao zbog pjevanja pjesme koja veliča Antu Pavelića na pokladama u Komletincima komentirao je stariju snimku koja je danas objavljena u medijima. Riječ je o snimci iz travnja prošle godine na kojoj Dabro svira harmoniku i pjeva pjesmu o braći Radić, a potom njegovi prijatelji pjevaju sporne stihove "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata". Iako je u Komletincima i sam Dabro pjevao te stihove, na ovoj snimci on samo svira harmoniku dok pjevaju njegovi prijatelji.

"Ja sam harmonikaš od svoje pete godine, sviram često i sviram sve što mi naruče. Na ovoj snimci nisam pjevao i to pjevam samo na pokladama – rekao je za dnevnik.hr Josip Dabro. Tvrdi da se u spornoj pjesmi ne spominje Ante Pavelić. "To je narodna pjesma, ne spominje se Pavelić", dodao je. Upitan je o čijem grobu u Madridu, vođe svih Hrvata, onda govore stihovi. "Ne znam, možda o nekom iz Habsburške Monarhije", kaže Dabro.