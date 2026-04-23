"Ovo je, zasigurno loša poruka": Splitski gradonačelnik traži brzu reakciju policije nakon dojave o bombama

Šuta osudio dojave o bombama u splitskim školama

Nakon dojave o bombama u splitskim školama, gradonačelnik Splita, Tomislav Šuta je reagirao poručivši kako ovakvi događaji ozbiljno uznemiruju javnost te ih u potpunosti osuđuje.

"Svaka dojava uznemiruje javnost i mi osuđujemo ovaj čin. Smatram kako je Policija na potezu te čim prije utvrdi tko je taj koji svo vrijeme čini nered i sije strah među učenicima i njihovim roditeljima, će istog i sankcionirati. Ovo je, zasigurno, loša poruka", kazao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Iznenadna evakuacija škole u Splitu!

Nove dojave o bombi u školama diljem Dalmacije, u tijeku evakuacija i pregledi

Val dojave o bombama u školama: Rijeka, Opatija i Bakar na meti novih prijetnji, policija provodi evakuacije

Ovo je poruka koja je stigla na adrese škola: "Danas ubijamo hrvatsku djecu i njihove profesore"

