Val dojave o bombama u školama: Rijeka, Opatija i Bakar na meti novih prijetnji, policija provodi evakuacije

U srijedu ujutro u 7:16 policiji je stigla nova poruka o postavljenim eksplozivnim napravama u riječkim osnovnim i srednjim školama.

I dok je policija bila na terenu i provodila sve mjere i radnje, a primarno se radi o protueksplozivnom pregledu obrazovnih ustanova, policiji je stigla i dojava o eksplozivnim napravama postavljenima u osnovnim školama u Bakru i Opatiji. U jednoj srednjoj školi u Opatiji u tijeku je evakuacija.

Osim riječke policije, poruka o postavljenim eksplozivnim napravama stigla je i nekim policijskim službama grada Splita.

"Zanimljivo da je poruka vrlo slična onoj koja je poslana u Splitu prije dva dana i jučer u Zagrebu", rekli su iz riječke policije za DNEVNIK.hr.

Prema informacijama, koje je potvrdila pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, većinu srednjoškolskih ravnatelja jutros je prilikom dolaska na posao dočekao e-mail u kojem stoji da se u školi nalaze dva kilograma pentaeritritol tetranitrata (PETN).

U poruci koja sadrži niz prijetnji stoji i da su razlog postavljanja eksplozivnog sredstva palestinska djeca koja umiru.

"Prve informacije o prijetećoj poruci počele su stizati već u 7:30, kada su ravnatelji došli u školu. Sve škole su evakuirane i čeka se dolazak policijskih timova. Iako su poruku dobile srednje škole ne samo u Rijeci već i u Opatiji, Crikvenici te Čabru, za sada imamo informacije da je poruka poslana samo u srednje škole, dok osnovne nisu dobile prijetnju", rekla je pročelnica za Novi list.

Taj incident nastavak je niza dojava o postavljenim eksplozivnim napravama diljem Hrvatske. Nakon Dubrovnika, Zagreba i Splita, na meti su sada i obrazovne ustanove u Rijeci, Opatiji i Bakru.

Sve dosadašnje prijetnje, ispostavilo se, bile su lažne. Policija istražuje sve te dojave.