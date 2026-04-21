Nove dojave o bombi u školama diljem Dalmacije, u tijeku evakuacija i pregledi

Jutros, nešto prije 9 sati, na službeni e-mail Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, kao i na adrese većeg broja škola na području Dubrovačko-neretvanske županije, zaprimljena je elektronička poruka istog sadržaja i od istog pošiljatelja. U poruci se navodi kako je u obrazovnim ustanovama postavljena eksplozivna naprava.

Žurna reakcija policije

Policija je odmah po zaprimanju dojave žurno reagirala te u suradnji s odgovornim osobama obrazovnih ustanova započela evakuaciju učenika i djelatnika. Nakon evakuacije, policijski službenici provest će preventivne protueksplozijske preglede školskih objekata kako bi se utvrdile sve okolnosti dojave i osigurala sigurnost svih uključenih.

Sigurnost učenika i djelatnika prioritet

Iz policije poručuju kako su sve aktivnosti usmjerene na zaštitu učenika, nastavnika i ostalog školskog osoblja, dok se istodobno poduzimaju mjere radi provjere vjerodostojnosti zaprimljene prijetnje.