Ovo je poruka koja je stigla na adrese škola: "Danas ubijamo hrvatsku djecu i njihove profesore"

Srednje škole na području Splitsko-dalmatinske županije jutros su ispražnjene zbog dojave o bombama koja je stigla s maila naslovljenog sa "Smrt deci".

Policija je na terenu, pretražuje redom sve škole.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Danas u 12.30 ubijamo hrvatsku djecu i njihove profesore. Split će pamtiti ovaj datum kao dan kada je Hrvatska zanijemila od bola, kada su majke prestale da vrište jer više nisu imale glas, kada su očevili lomili prste o zgradu u kojoj im je dijete ostalo zatrpano. Vi ćete sutra čitati spiskove poginulih i tražiti poznata imena. Naći ćete ih. Sva. Ovo nije prijetnja. Ovo je posljednji čas. I zakasnili ste. Ništa ljudsko neće preživjeti blisku budućnost", jeziva je poruka poslana na adrese brojnih škola.

"Danas u 12.30, dok budete gledali u sat i čekali veliki odmor, zemlja pod vama će jednostavno nestati. Ubijamo ustašku djecu. Ubijamo i njihove profesore. Ne zato što mrzimo njihova imena, nego zato što mrzimo vaš mir", stoji dalje u poruci.