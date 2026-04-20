Dojave o bombama u školama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, policija na terenu

Tijekom jutra na području Splitsko-dalmatinske županije više je škola zaprimilo dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.

Prema informacijama policije, na službene e-mail adrese većeg broja obrazovnih ustanova stigla je elektronička pošta istog sadržaja u kojoj se navodi da je u školama postavljena eksplozivna naprava.

Policijski službenici odmah su po zaprimanju dojava izašli na teren te su započeli s provjerama svih navedenih lokacija. U tijeku su pregledi školskih objekata i provođenje svih potrebnih sigurnosnih mjera i radnji kako bi se utvrdila vjerodostojnost dojava i osigurala sigurnost učenika i djelatnika.

"Jutros smo zaprimili informacije da je na službeni e-mail većeg broja škola na području Splitsko-dalmatinske županije zaprimljena elektronička pošta istog sadržaja u kojoj piše da je u obrazovnoj ustanovi postavljena eksplozivna naprava. Policijski službenici su odmah nakon zaprimanja informacije izašli na teren, obavit će se pregledi obrazovnih ustanova i sve potrebne mjere i radnje", kažu nam iz PU splitsko-dalmatinske.