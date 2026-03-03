Oglasila se Uprava Zatvora nakon požara: "Netko će kazneno odgovarati, ovo je drugi požar u istoj ćeliji"

Povodom jučerašnjeg izbijanja požara u Zatvoru u Splitu danas je u 14:30 održana konferencija za medije ispred glavnog ulaza u Zatvor.

Podsjetimo, dojava o požaru zaprimljena je jučer u 18:28, a na teren su izašla tri vatrogasna vozila s pripadnicima vatrogasnih postrojbi. Prema izjavama nekih zatvorenika, zapalile su se deke i madraci. Zatvorenicima je dopušteno imati duhanske proizvode i upaljače. Požar je ubrzo stavljen pod kontrolu, a prostor je osiguran. U KBC-u Split zaprimljeno je sedam zatvorenika i šest policijskih službenika s inhalacijskim ozljedama. Troje zatvorenika još je u bolnici, dok su ostali pušteni na kućnu njegu, ili pak natrag u zatvor.

"Moram izraziti veliku zahvalu službenicima Pravosudne policije, koji su svojom brzom i hrabrom reakcijom spriječili nastanak težih posljedica, kako po osobe i živote, tako i po imovinu ovog kaznenog tijela", kazao je ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.

Iz Zatvora naglašavaju da je riječ o individualnom, pojedinačnom incidentu i da će odgovorna osoba biti kažnjena.

"Požari su nešto što bilježimo i što nam se događa u sustavu. Ovo je treći požar u posljednjih devet mjeseci (Gospić i Split u lipnju, op.a). Proučavamo tu pojavu i suočavamo se s njom.

Čini se da su to sada neki novi modaliteti, koji su potpuno neprimjereni i izuzetno rizični, a osobe lišene slobode možda na taj način iskazuju neko svoje individualno nezadovoljstvo određenim postupkom. Za to postoji način. Ovo nije način. Na ovaj se način, i to je poruka za sve osobe lišene slobode, ugrožavaju vlastiti životi, životi njihovih cimera, kao i životi svih službenika koji vrijedno rade svoj posao, a onda moraju spašavati te živote", kazao je jasno Penić.

"Što se tiče stjenica, već smo po njihovom pojavljivanju poduzeli sve mjere"

"Htio bih reći da bi svima nama u ministarstvu bilo izuzetno žao kada bi se zbog ovog individualnog, pojedinačnog incidenta umanjila vrijednost svega onoga dobrog što kaznena tijela i ministarstvo svakodnevno poduzimaju kako bi se unaprijedili uvjeti izvršavanja kazne. To nikako ne bi bilo dobro i to nije nešto što ćemo podržati", naglasio je.

"Namjerno izazivanje požara, za koje postoje indicije da se po drugi put dogodilo u ovom kaznenom tijelu, kazneno je djelo. Onaj tko je počinio to kazneno djelo za njega treba i odgovarati. Na kraju bih ponovno poželio svim službenicima brz i uspješan oporavak, kao i našim zatvorenicima koji su trenutačno u bolnici", zaključio je Penić.

"Što se tiče stjenica, već smo po njihovom pojavljivanju poduzeli sve mjere kako bi taj problem riješili. U suradnji s nastavnim zavodom krenuli smo u sanaciju i vjerujemo da će se problem u potpunosti riješiti u sljedećih nekoliko mjeseci", kazao je upravitelj Zatvora u Splitu Jerko Kosor.

"Ono što želim poručiti jest da se prestane u medijskom prostoru širiti određena manipulacija, nazvat ću je tako, a riječ je o stjenicama. Poduzeli smo sve potrebne korake u ministarstvu, donesen je protokol i u ovom kaznenom tijelu, uvažavajući javnozdravstvene mjere. Prošle je godine iz ovog zatvora premještena veća skupina osoba lišenih slobode kako bi zatvor, zajedno s javnozdravstvenim tijelima i ovlaštenim tvrtkama, intenzivirao sve higijensko-sanitarne mjere potrebne za suzbijanje stjenica. Stjenice nikako ne mogu biti razlog ovakvog ponašanja – ponavljam, riječ je o individualnom incidentu", dodao je ravnatelj.

Dodao je da ne tvrdi da problem ne postoji, ali da se on sustavno rješava i nije razlog za ovakvo ponašanje.

Ćelija u kojoj se dogodio jučerašnji požar ista je ćelija u kojoj se dogodio požar u lipnju prošle godine. U toj ćeliji, koja ima nešto manje od 28m², bilo je osam zatvorenika. Ćelija trenutno nije u funkciji, što utječe na kapacitete Zatvora.

"Nama je manjak kapaciteta svakodnevna situacija. Na današnji dan nismo brojni preoterećeni, imamo možda nekih 20-ak zatvorenika više nego što nam je propisano smještajnih kapaciteta. Uvijek se može dogoditi da se dogode i nova uhićenja. Snalazimo se", dodao je upravitelj.