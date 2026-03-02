Close Menu

Požar u splitskom zatvoru, vatrogasci su na terenu

Kako se neslužbeno doznaje, planuli su madraci u zatvoru.

U splitskom zatvoru danas je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija. Događaj je prijavljen u 18:28, a na terenu su intervenirala tri vatrogasna vozila i pripadnici vatrogasnih postrojbi.

Prema prvim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.

Na mjesto događaja odmah su izašle žurne službe, a vatrogasci pokušavaju ugašeni požar i osigurati prostor. Više detalja o uzroku i eventualnim ozljedama bit će poznato nakon očevida.

USKORO OPŠIRNIJE

 

