Požar u splitskom zatvoru, vatrogasci su na terenu

U splitskom zatvoru danas je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija. Događaj je prijavljen u 18:28, a na terenu su intervenirala tri vatrogasna vozila i pripadnici vatrogasnih postrojbi.

Prema prvim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.

Na mjesto događaja odmah su izašle žurne službe, a vatrogasci pokušavaju ugašeni požar i osigurati prostor. Više detalja o uzroku i eventualnim ozljedama bit će poznato nakon očevida.

