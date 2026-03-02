Požar u splitskom zatvoru, vatrogasci su na terenu

U splitskom zatvoru danas je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija. Događaj je prijavljen u 18:28, a na terenu su intervenirala tri vatrogasna vozila i pripadnici vatrogasnih postrojbi.
Prema prvim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.
Na mjesto događaja odmah su izašle žurne službe, a vatrogasci pokušavaju ugašeni požar i osigurati prostor. Više detalja o uzroku i eventualnim ozljedama bit će poznato nakon očevida.
USKORO OPŠIRNIJE
VIDEO Doznajemo: Desetak zatvorenika s Bilica završilo u KBC-u Split, pet ih je intubirano
VIDEO Drama na Bilicama: "Ovdje živim desetljećima i nikada nisam nešto ovakvo vidio pred zatvorom"
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
0
0
1
0