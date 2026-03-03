Nakon požara na Bilicama 14 osoba zatražilo pomoć u KBC-u Split, troje zatvorenika preventivno hospitalizirano

Nakon požara koji je izbio u zatvorskom kompleksu na Bilicama, pomoć u KBC-u Split zatražilo je ukupno 14 osoba, doznaje se iz dostupnih informacija. Kako doznajemo, među njima je bilo šest pravosudnih policajaca, sedam zatvorenika te jedan medicinski tehničar.

Kako saznajemo, riječ je o inhalacijskim ozljedama nastalim uslijed udisanja veće količine dima. Svi su zaprimljeni na medicinsku obradu, a kod dijela osoba tegobe su bile povezane s izloženošću dimu tijekom intervencije i boravka u zahvaćenom prostoru.

Nakon obavljenih pregleda i potrebne terapije, tri su zatvorenika preventivno hospitalizirana, dok su ostali, prema trenutno dostupnim informacijama, zbrinuti ambulantno.

Više detalja o okolnostima izbijanja požara i tijeku događaja očekuje se nakon službenih očitovanja nadležnih službi.