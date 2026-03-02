Šest policajaca završilo u bolnici nakon požara u splitskom zatvoru

Šest policijskih službenika završilo je u bolnici nakon večerašnjeg požara koji je izbio u splitskom zatvoru. Uz njih je liječničku pomoć zatražilo i sedam zatvorenika.
Požar je izbio u jednoj od ćelija, a dojava je zaprimljena u 18:28. Na teren su odmah upućena tri vatrogasna vozila s pripadnicima vatrogasnih postrojbi.
Prema prvim informacijama, zapalili su se madraci. Vatra je ubrzo stavljena pod kontrolu, a prostor je osiguran.
Ukupno je 13 osoba prevezeno u KBC Split zbog udisanja dima. Prema dostupnim informacijama, riječ je o inhalacijskim ozljedama.
Uzrok požara utvrdit će se očevidom.
