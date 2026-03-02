Požar u splitskom zatvoru: Nekoliko zatvorenika je zatražilo liječničku pomoć

U splitskom zatvoru danas je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija. Događaj je prijavljen u 18:28, a na terenu su intervenirala tri vatrogasna vozila i pripadnici vatrogasnih postrojbi.

Prema prvim informacijama, u požaru su se zapalili madraci.

Na mjesto događaja odmah su izašle žurne službe, a vatrogasci su ugasili požar i osigurali prostor. Iz policije su nam potvrdili da je nekoliko osoba iz zatvora zatražilo liječničku pomoć zbog udisanja dima. Zasad nema informacija o težim ozljedama.

Više detalja o uzroku požara bit će poznato nakon očevida.

Podsjetimo, u splitskom zatvoru 10. lipnja 2025. izbio je požar u jednoj od ćelija. Nakon požara devet zatvorenika prebačeno je u KBC Split, a petorica su bila intubirana te su imali opekline po tijelu. Uzrok požara su navodno ponovno bile stjenice s kojima splitski zatvor "bori" godinama.

Mediji su tada pisali da je Ante Vučak Australac upaljačem zapalio jedan od madraca u namjeri da se tako riješi sjenica.

U listopadu iste godine ponovno je aktualiziran problem stjenica u zatvoru na Bilicama. Resorno ministarstvo potvrdilo je postojanje infestacije te najavilo izmještaj oko 30 osoba lišenih slobode radi provođenja temeljitih insekticidnih tretmana i preuređenja prostora.

Stručnjaci su upozorili da ugrizi stjenica kod osoba sklonih alergijama mogu izazvati jake reakcije, pa čak i anafilaktički šok. Podsjetimo, upravo je tijekom ljeta došlo do teškog incidenta kada je jedan zatvorenik zapalio madrac u pokušaju da se riješi stjenica, što je rezultiralo požarom i hospitalizacijom zatvorenika te jednog pravosudnog policajca.