Ništa od izmjene trase?! Hrvatske ceste jasne: Omiška zaobilaznica ide po postojećem projektu, izmjena trase bi odgodila gradnju deset godina!

Za nepunih tjedan dana Hrvatske ceste potpisuju ugovor (a navodno dolazi i premijer za tu prigodu) vrijedan 85 milijuna eura bez PDV-a, s hrvatsko-turskim konzorcijem građevinskih izvođača. Riječ je naravno o ugovoru za izvođenje dionice od Omiša do Dugog Rata od nekih 4,5 kilometara, poslu kojeg su dobili kao najpovoljniji ponuđač u rujnu prošle godine.

Službenu informaciju iz Hrvatskih cesta pročitajte u okviru, a nama je naš izvor iz HC-a kazao kako će se radovi i cijela dionica obavljati po predviđenom projektu te da nema govora ni o kakvom odstupanju niti izmjeni trase po prijedlogu mještana...

-Govorimo o dvije stvari. Prva, da cijela trasa 'omiške zaobilaznice' apsolutno ide po postojećim projektima, dozvolama i cjelokupnoj dokumentaciji. Da bi se trasa izmjestila na onu koju su mještani u svojim prijedlozima sugerirali, bilo bi potrebno raditi novu Studiju utjecaja na okoliš, novi Prostorni plan, sve, sve novo i to bi značilo nekih desetak godina odgode cijelog projekta, a mislim da to nije nikome u interesu... - gotovo da je šokiran naš sugovornik spominjanjem mogućnosti izmjene trase.

A druga stvar je inkorporiranje spoja ceste koja dolazi iz smjera Dalmatine na samu zaobilaznicu.

-Trenutačno se još radi 'studijska analiza šire prometne mreže Grada Omiša', tako se službeno zove u HC-u. Pod tim mislimo na razne verzije priključka na zaobilaznicu kojom se prema Omišu spuštaju vozači koji silaze s autoceste, kako bi oni onda išli prema jugu, Stanićima, Marušićima,..., bez ulaska u Omiš, odnosno prema Drugom Ratu i Podstrani. Taj priključak uključuje rotor, a analizirali smo mogućnost izgradnje priključka u tunelu, ali i na otvorenom, postoji nekoliko verzija, a još nije odlučeno koja će biti izvedbena. S time da se, naravno, u toj analizi razmatrala izgradnja potpuno novih cestovnih pravaca i tunela koji bi puno bolje spojili Omiš s A1. Jer postojeća prometna infrastruktura na tom terenu - od autoceste do Omiša su prometnice neadekvatne za povećanje broja vozila - nije baš dobra... - spominje planove za potpuno nove zahvate na cestama u zaleđu Omiša naš sugovornik.

Do tada će se vjerojatno izgraditi prva dionica potpuno nove ceste Split - Omiš, počevši od ove iznad grada na ušću Cetine. Koja, ponovimo, ostaje po projektu, prolazi neposredno iznad omiške četvrti Priko, nedaleko zgrada sa svoja tri tunela i nekoliko nadvožnjaka, što je i bio jedan od glavnih razloga prosvjeda mještana tijekom prošlih godina. No, uzalud.

"Ugovor se planira potpisati do kraja ovog mjeseca"

Stav Hrvatskih cesta vezano za izgradnju dionice Omiš - Dugi Rat iznijela je Tamara Đurijanček, glasnogovornica HC-a.

'Ugovor s izvođačem radova planira se potpisati do kraja ovog mjeseca. Planirano trajanje radova na dionici Dugi Rat – Omiš iznosi 42 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi će se izvoditi prema ugovoru i ishođenim dozvolama.

Kao što je već ranije komunicirano, trenutačno su u tijeku dodatne stručne analize izrade spoja obilaznice Omiša prema autocesti. Ukoliko bi se utvrdila mogućnost izvedbe i opravdanost navedenog spoja u okviru postojećeg ugovora, ista bi se provela isključivo kroz propisani postupak izmjena i dopuna postojeće studijske i projektne dokumentacije te već ishođenih dozvola i rješenja postojećeg projekta.

Naglašavamo da se ne razmatra promjena cjelovitog projektnog rješenja trase, već tehnička prilagodba unutar postojećeg projekta za koji se potpisuje ugovor o izvođenju radova. Do završetka navedenih analiza nije moguće potvrditi hoće li do takvih izmjena i doći te time nismo niti u mogućnosti ocijeniti eventualni utjecaj na dinamiku radova.'