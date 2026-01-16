Close Menu

Ništa od izmjene trase?! Hrvatske ceste jasne: Omiška zaobilaznica ide po postojećem projektu, izmjena trase bi odgodila gradnju deset godina!

"Ugovor se planira potpisati do kraja ovog mjeseca"

Za nepunih tjedan dana Hrvatske ceste potpisuju ugovor (a navodno dolazi i premijer za tu prigodu) vrijedan 85 milijuna eura bez PDV-a, s hrvatsko-turskim konzorcijem građevinskih izvođača. Riječ je naravno o ugovoru za izvođenje dionice od Omiša do Dugog Rata od nekih 4,5 kilometara, poslu kojeg su dobili kao najpovoljniji ponuđač u rujnu prošle godine.

Službenu informaciju iz Hrvatskih cesta pročitajte u okviru, a nama je naš izvor iz HC-a kazao kako će se radovi i cijela dionica obavljati po predviđenom projektu te da nema govora ni o kakvom odstupanju niti izmjeni trase po prijedlogu mještana...

-Govorimo o dvije stvari. Prva, da cijela trasa 'omiške zaobilaznice' apsolutno ide po postojećim projektima, dozvolama i cjelokupnoj dokumentaciji. Da bi se trasa izmjestila na onu koju su mještani u svojim prijedlozima sugerirali, bilo bi potrebno raditi novu Studiju utjecaja na okoliš, novi Prostorni plan, sve, sve novo i to bi značilo nekih desetak godina odgode cijelog projekta, a mislim da to nije nikome u interesu... - gotovo da je šokiran naš sugovornik spominjanjem mogućnosti izmjene trase.

A druga stvar je inkorporiranje spoja ceste koja dolazi iz smjera Dalmatine na samu zaobilaznicu.

-Trenutačno se još radi 'studijska analiza šire prometne mreže Grada Omiša', tako se službeno zove u HC-u. Pod tim mislimo na razne verzije priključka na zaobilaznicu kojom se prema Omišu spuštaju vozači koji silaze s autoceste, kako bi oni onda išli prema jugu, Stanićima, Marušićima,..., bez ulaska u Omiš, odnosno prema Drugom Ratu i Podstrani. Taj priključak uključuje rotor, a analizirali smo mogućnost izgradnje priključka u tunelu, ali i na otvorenom, postoji nekoliko verzija, a još nije odlučeno koja će biti izvedbena. S time da se, naravno, u toj analizi razmatrala izgradnja potpuno novih cestovnih pravaca i tunela koji bi puno bolje spojili Omiš s A1. Jer postojeća prometna infrastruktura na tom terenu - od autoceste do Omiša su prometnice neadekvatne za povećanje broja vozila - nije baš dobra... - spominje planove za potpuno nove zahvate na cestama u zaleđu Omiša naš sugovornik.

Do tada će se vjerojatno izgraditi prva dionica potpuno nove ceste Split - Omiš, počevši od ove iznad grada na ušću Cetine. Koja, ponovimo, ostaje po projektu, prolazi neposredno iznad omiške četvrti Priko, nedaleko zgrada sa svoja tri tunela i nekoliko nadvožnjaka, što je i bio jedan od glavnih razloga prosvjeda mještana tijekom prošlih godina. No, uzalud.

"Ugovor se planira potpisati do kraja ovog mjeseca"

Stav Hrvatskih cesta vezano za izgradnju dionice Omiš - Dugi Rat iznijela je Tamara Đurijanček, glasnogovornica HC-a.

'Ugovor s izvođačem radova planira se potpisati do kraja ovog mjeseca. Planirano trajanje radova na dionici Dugi Rat – Omiš iznosi 42 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao. Radovi će se izvoditi prema ugovoru i ishođenim dozvolama.

Kao što je već ranije komunicirano, trenutačno su u tijeku dodatne stručne analize izrade spoja obilaznice Omiša prema autocesti. Ukoliko bi se utvrdila mogućnost izvedbe i opravdanost navedenog spoja u okviru postojećeg ugovora, ista bi se provela isključivo kroz propisani postupak izmjena i dopuna postojeće studijske i projektne dokumentacije te već ishođenih dozvola i rješenja postojećeg projekta.

Naglašavamo da se ne razmatra promjena cjelovitog projektnog rješenja trase, već tehnička prilagodba unutar postojećeg projekta za koji se potpisuje ugovor o izvođenju radova. Do završetka navedenih analiza nije moguće potvrditi hoće li do takvih izmjena i doći te time nismo niti u mogućnosti ocijeniti eventualni utjecaj na dinamiku radova.'

Mnogi su se prestali nadati, ali objavljeno je nešto vrlo bitno za buduću dionicu brze ceste Dugi Rat - Omiš

Omišani žele prometno rješenje: "Trasa Dugi Rat-Omiš ima za posljedicu trajnu devastaciju okoliša i nova potencijalna odroništa"

PROSVJED U OMIŠU Građani protiv brze ceste Dugi Rat–Omiš: "Polomit ćete zube na omiškoj stini"

Nisu svi oduševljeni novostima s buduće ceste Dugi Rat - Omiš: “Puno uzima, malo daje”

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0