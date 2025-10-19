PROSVJED U OMIŠU Građani protiv brze ceste Dugi Rat–Omiš: "Polomit ćete zube na omiškoj stini"

U organizaciji Saveza za Poljica, Građanske inicijative Ušće Cetine i Udruge Volim Omiš, u nedjelju, 19. listopada 2025., od 12 do 14 sati na omiškom Mulu „Gradska luka“, održat će se prosvjed pod nazivom „Demonštracijun – polomit ćete zube na omiškoj stini“.

Prosvjednici najavljuju mirno okupljanje građana kojim žele izraziti protivljenje izgradnji brze ceste Dugi Rat–Omiš, tvrdeći da bi projekt u sadašnjem obliku ugrozio živote ljudi, devastirao okoliš i trajno narušio prirodni krajolik omiškog područja.

Organizatori poručuju da će ovo biti „prosvjed bez govornika“, uz minute šutnje za Stomoricu, a na pozornici će biti prikazani natpisi i slike ugroženog područja. Cilj okupljanja je, kako navode, masovnim odazivom građana spriječiti realizaciju projekta koji smatraju „betonskom nakaradom u čudu prirode“.

„Iznenađeni smo i razočarani odlukom Hrvatskih cesta o nastavku izgradnje dionice brze ceste Dugi Rat–Omiš, bez uvažavanja prijedloga lokalnih stručnjaka i udruga. Projekt u ovakvom obliku ugrožava sigurnost ljudi, trajno devastira okoliš i ne rješava prometne probleme Omiša“, stoji u priopćenju organizatora.

Udruga navodi da će planirana brza cesta s vijaduktima, nasipima i tunelima iznad stambenih zona ozbiljno narušiti sigurnost stanovnika i vizualni identitet prostora, dok će problem prometne gužve ostati neriješen.

Organizatori ističu kako domaći građevinski i prometni stručnjaci već godinama upozoravaju na manjkavosti planiranja prometa u ovom dijelu Dalmacije, posebno na području povijesne Poljičke knežije.

Prosvjed će uključivati i trail utrku Mul–Stomorica–Mul, sa startom u 12:30 sati te planinarska tura u 13 sati.

Organizatori pozivaju građane da se okupe u što većem broju te poručuju da će „neposluh i zajedništvo“ biti ključni za obranu omiškog krajolika.