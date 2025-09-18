Mnogi su se prestali nadati, ali objavljeno je nešto vrlo bitno za buduću dionicu brze ceste Dugi Rat - Omiš

Prije šest mjeseci otvorene su ponude za izvođenje radova na projektu izgradnje dionice Dugi Rat – Omiš, čime se nastavlja realizacija jednog od ključnih infrastrukturnih projekata Hrvatskih cesta. Vrijednost investicije iznosi 314,69 milijuna eura, a projekt obuhvaća izgradnju dionice od kilometra 13+800 do kilometra 16+836 te spojne ceste od DC8 (Dugi Rat) do čvora "Dugi Rat", ukupne duljine oko 4,5 kilometara.

Ova dionica dio je šireg strateškog projekta pod nazivom Multimodalna platforma Splitske aglomeracije, koji uključuje izgradnju brze ceste od Solina do Omiša, ukupne duljine 22,5 kilometara, a ukupna procijenjena vrijednost iznosi 314,69 milijuna eura. Projekt će značajno poboljšati povezanost Splita, Omiša i okolnih naselja, što je ključno za daljnji razvoj prometne infrastrukture i bolju protočnost prometa u ovom dijelu zemlje.

Na javni natječaj pristigle su ponude četiri tvrtke: hrvatski Strabag, bosanskohercegovački Euro asfalt, zajednica ponuditelja predvođena tvrtkom Texo Molior iz Hrvatske te kineska China Road and Bridge Corporation, koja je već angažirana na izgradnji tunela Kozjak.

Četiri pristigle ponude

Prema pristiglim ponudama, najpovoljniju cijenu ponudila je Texo Molior – ukupno 105.873.665,30 eura s PDV-om. Slijedi China Road and Bridge Corporation s ponudom od 106.152.172,20 eura, dok je Euro asfalt ponudio 113.379.552,24 eura. Najskuplja ponuda stigla je od tvrtke Strabag, u iznosu od 136.557.403,93 eura s PDV-om.

Odlučeno je da će radove na toj dionici izvoditi tvrtka koja je dala najpovoljniju ponudu - Texo Molior.

Zanimalo nas je bog čega je bilo potrebno šest mjeseci da se donese odluku o izvođaču radova.

"Predmetni postupak je postupak javne nabave velike vrijednosti, koji obuhvaća niz radnji u provedbi samog postupka, koje utječu na duljinu trajanja postupka javne nabave.

Početak radova predviđen je odmah nakon završetka postupaka ishođenja građevinskih dozvola i provedbe postupaka izvlaštenja, koji su trenutačno u tijeku", kažu iz Hrvatskih cesta.

Dionica od Dugog Rata do tunela Komorjak, koji je ključna točka ovog projekta, obuhvaća više faza i građevinskih dozvola. Radovi će uključivati prelaganje i zaštitu instalacija u vlasništvu HOPS-a i HEP ODS-a, prelaganje i zaštitu magistralnog vodovoda, kao i samu izgradnju ceste koja će povezivati Dugi Rat s tunelom Komorjak.

Trasa ceste počinje u naselju Dugi Rat, na raskrižju s državnom cestom DC8, gdje cesta ulazi u tunel „Dugi Rat“ duljine 852 metra. Nakon izlaska iz tunela, trasa vodi do čvora „Dugi Rat“, te dalje uz zaleđe naselja Dugi Rat, sve do tunela Komorjak, gdje se spaja s izgrađenom dionicom. Ovaj segment uključuje izgradnju više važnih infrastrukturnih objekata, među kojima su vijadukti poput "Dugi Rat", "Rogač", "Vavlje", "Vojnovići", "Miterez", kao i tuneli "Ljut 1" i "Ljut 2". Osim toga, na trasi će se graditi i prolazi, poput prolaza "Duće", te vijadukt "Naklice".

Strateški značaj za Splitsko-dalmatinsku županiju

Za ovu i druge infrastrukturne projekte u županiji, do 2030. godine planira se ulaganje oko 735 milijuna eura u kapitalne investicije u izgradnju državnih cesta. Iz Hrvatske ceste ističu kako će ovaj iznos omogućiti završetak ključnih strateških projekata i početak novih infrastrukturnih zahvata koji će značajno doprinijeti poboljšanju sigurnosti prometa i protočnosti na državnim cestama.

Također, za 2025. godinu planirano je ulaganje u iznosu od 74 milijuna eura za rekonstrukciju i obnovu postojećih državnih cesta, što će dodatno doprinositi kvaliteti prometne infrastrukture u Splitsko-dalmatinskoj županiji.