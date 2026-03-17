Nevenka Bečić više nije Gradska vijećnica! Kukoč došao umjesto Prnjak

Jutrošnja odluka donosi nove promjene u sastavu splitskog Gradskog vijeća. Nezavisna vijećnica Katarina Prnjak izlazi iz vijećničkih klupa nakon samo pola godine, a mandat ponovno aktivira SDP-ov Danijel Kukoč.
Podsjetimo, do pucanja je došlo odmah nakon konstituiranja Gradskog vijeća, kada su iz stranke izašli Davor Matijević i Katarina Prnjak.
Promjena stiže i iz HGS-a. Nevenka Bečić, kojoj je Željko Kerum ranije prepustio mandat, povlači se iz Gradskog vijeća.
Kao razlog navodi privatne okolnosti i želju da se više posveti obitelji. Na njezino mjesto dolazi Dalibor Lovrić.
