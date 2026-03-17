PRVI PUT U OVOJ GODINI Bez rasprave o referendumu za Poljud. Dorčić predložila jednu dopunu o sanaciji Marjana. Očekuje se dugotrajna i burna sjednica Gradskog vijeća Grada Splita

Gradsko vijeće Grada Splita održat će svoju 10. sjednicu, ujedno i prvu sjednicu u 2026. godini. Pred vijećnicima će se naći opsežan dnevni red s ukupno 30 točaka, koji obuhvaća niz komunalnih, imovinskih, kadrovskih i kulturnih tema važnih za funkcioniranje grada.

Iako se posljednjih dana najavljivalo da bi se na ovoj sjednici mogla otvoriti i tema referenduma o stadionu Poljud, to se ipak neće dogoditi. Na predloženom dnevnom redu nema točke koja bi se odnosila na referendum o Poljudu, pa o toj temi gradski vijećnici na ovoj sjednici neće raspravljati.

Od kadrovskih odluka do komunalnih pitanja

Na početku sjednice predviđeno je usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica te vijećnička pitanja i odgovori. Nakon toga slijedi niz prijedloga odluka i zaključaka.

Među važnijim točkama ističe se prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, o kojem će izvještavati Branimir Jukić, predsjednik Upravnog vijeća JU Park-šume Marjan.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Gradske uprave, a kao izlagač naveden je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Vijećnici će raspravljati i o prijedlogu odluke o davanju stana u najam, prijedlogu odluke o komunalnom doprinosu te prijedlogu odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto. O tim će točkama, među ostalima, govoriti Marijana Bronzović i Damir Jurač.

Pomoć nakon nevremena i projekt budućih garaža

Među značajnijim komunalnim temama nalazi se i prijedlog odluke o dodjeli novčane pomoći fizičkim osobama za sanaciju oštećenja nastalih na građevinskim objektima uslijed olujnog nevremena koje je pogodilo Split 8. srpnja 2025. godine.

Na dnevnom redu je i prijedlog zaključka kojim bi se trgovačkom društvu SPLIT PARKING d.o.o. Split dalo ovlaštenje za izradu projekta budućih javnih garaža na području grada, što je također jedna od točaka koja bi mogla izazvati veći interes vijećnika i javnosti.

Tu su i prijedlozi vezani uz nabavu tri vatrogasna vozila, donošenje Plana rasvjete Grada Splita te razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Grada Splita za razdoblje od 2020. do 2023. godine. O urbanističkim pitanjima izvještavat će Ružica Batinić Santro, dok će o vatrogasnoj opremi govoriti Mario Mikas.

Kultura, promet i gradska imovina

Na sjednici će se naći i teme iz područja kulture. Tako su na dnevnom redu prijedlozi zaključaka o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira za rad Hrvatskog narodnog kazališta Split za razdoblje od 2026. do 2029. godine, kao i Gradskog kazališta mladih Split za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Izlagačica za obje točke je Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika.

Osim toga, vijećnici će odlučivati i o prometnim te imovinsko-pravnim pitanjima, uključujući prihvaćanje dodatka ugovoru o financiranju izgradnje nerazvrstanih cesta, kupnju i prodaju više nekretnina te odricanje od prava prvokupa kulturnih dobara. U tim točkama kao izlagači navedeni su Dragan Vlastelica, Nikša Maletić i ponovno Marijana Bronzović.

Na dnevnom redu su i kadrovske promjene u više vijeća, komisija i odbora, a te će točke obrazlagati Josip Gojak.

Posebno naglašena dopuna dnevnog reda

Na samom kraju predloženog dnevnog reda nalazi se i važna dopuna koju je predložila Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita. Riječ je o prijedlogu dopune dnevnog reda pod nazivom Informacija o sanaciji posljedica vjetroloma u Park-šumi Marjan.

Upravo ta dopuna zaslužuje posebnu pažnju jer otvara prostor za raspravu o jednoj od osjetljivijih tema vezanih uz stanje Park-šume Marjan i posljedice nevremena, odnosno vjetroloma. Budući da je riječ o dodatno predloženoj točki, jasno je da gradska uprava želi staviti naglasak na sanaciju posljedica i informiranje vijećnika o poduzetim ili planiranim koracima.

I dok će Marjan ipak biti tema sjednice kroz ovu dopunu i kroz točku o imenovanju ravnatelja ustanove koja upravlja park-šumom, referendum o stadionu Poljud, unatoč ranijim najavama, neće biti otvoren na prvoj ovogodišnjoj sjednici splitskog Gradskog vijeća.