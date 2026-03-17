Šuta: Referendum neće na dnevni red dok se ne riješi pitanje konzervatora"

Prije početka sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, gradonačelnik Tomislav Šuta dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na temu referenduma, stanje oko Poljuda te način donošenja odluka u prethodnom razdoblju.

Šuta je poručio kako se točka o referendumu danas neće naći na dnevnom redu, istaknuvši da je preduvjet za to rješavanje pitanja konzervatora.

"Neka se iznjedri sve ono što je dobro za Grad i za Hajduk"

"Danas na dnevnom redu neće biti točke o referendumu, sve dok se ne riješi pitanje konzervatora. Kada se steknu svi uvjeti, i to će ići u proceduru. Konzultirali smo se s Ministarstvom kulture i medija. Spremni smo donijeti ključne odluke za Grad Split", rekao je Šuta.

Dodao je kako očekuje da će se u razdoblju pred Splitom donositi odluke koje će biti u interesu i grada i Hajduka, naglasivši pritom važnost stručnih podloga u cijelom procesu.

"Neka se iznjedri sve ono što je dobro za Grad i za Hajduk. Sve se temelji na stručnim podlogama, a žalosno je gledati sve ono što drugi rade", kazao je.

U nastavku izjave gradonačelnik je kritizirao prethodne odluke vezane uz Poljud, ustvrdivši da su se donosile na nedemokratski način te da su postojali pritisci na stručnjake. Pri tome se referirao na odluke bivše vlasti na čelu s Centrom i bivšim gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

"Na nedemokratski način donosili su odluke. Vršeni su pritisci na statičare kako bi radovi bili vidljivi prije izbora. To su ti ljudi koji sada govore o Poljudu. Nama je na prvom mjestu sigurnost građana", poručio je Šuta.

"Nekultura i barbarstvo"

Naglasio je i kako struka, prema njegovim riječima, ni u jednom trenutku nije bila zaobiđena, te izrazio očekivanje da će buduće odluke biti donesene upravo na temelju stručnih procjena.

"Očekujem da ćemo u vremenu koje je pred nama donijeti stručne odluke, a ovdje struka ni u jednom trenutku nije bila zaobiđena. Imali su priliku nešto napraviti, a to nisu napravili", rekao je.

Šuta se osvrnuo i na događanja na Štandarcu, pritom koristeći oštru retoriku prema svojim političkim protivnicima.

"Na Štandarcu su pokazali što su nekultura i barbarstvo. Tu su pokazali tko su i što su. Bez odluke Gradskog vijeća Grada Splita donijeli su odluku, a to je barbarstvo", zaključio je splitski gradonačelnik.