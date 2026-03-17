Burna rasprava, padale teške riječi. Šuta vijećnicima Centra: "Vi ste lovokradice podataka"

Na samom početku sjednice Gradskog vijeća Grada Splita bilo je burno, a podijeljeno je i nekoliko povreda Poslovnika, dok se među vijećnicima otvorila rasprava o temi Poljuda i najavljivanog referenduma.

Jedna od prvih koja se uključila u raspravu bila je Marijana Puljak iz Centra, koja je oštro kritizirala gradonačelnika Tomislava Šutu zbog ranijih najava referenduma.

"Gradonačelnik Šuta je rekao da će imati točku o referendumu. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi, referendum se može organizirati samo o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave, a rušenje zaštićenog kulturnog dobra definitivno nije u toj domeni. Grad Split jednostavno nema nikakve ovlasti odlučivati o skidanju zaštite s kulturnog dobra koje je pod zaštitom države. Povlačenje referenduma s dnevnog reda je prvi dokaz potpune aljkavosti Tomislava Šute. Čovjek je najavljivao referendum, podizao tenzije i manipulirao javnošću, a da pritom nije provjerio ni osnove zakonitosti svojih namjera", poručila je Puljak.

Na njezino izlaganje reagirao je Igor Stanišić iz HGS-a, pozvavši je da se drži dnevnog reda, uz napomenu kako referendum o Poljudu nije točka o kojoj se na sjednici raspravlja.

U raspravu se zatim uključio i Josip Gojak iz HDZ-a, koji je poručio oporbi:

"Zbog svog pristupa druge prozivate barbarima, rušiteljima, neciviliziranima. Zbog toga ste dobili crveni karton od građana i dobit ćete opet."

Odgovorio mu je i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je ustvrdio da se pitanje Poljuda ne rješava izvan Splita. "Ne rješava se pitanje Poljuda u Zagrebu nego u Splitu. Vi ste lovokradica podataka i tu ste prikupljali jeftine poene. To je vaš stav o referendumu", rekao je Šuta.

Na to mu je replicirao Igor Skoko iz Centra, istaknuvši kako je upravo u tome srž spora.

"Ministarstvo je u Zagrebu i o tome se odlučuje, u tome je stvar", kazao je Skoko. Marijana Puljak ponovno je naglasila kako, prema njezinu tumačenju, oko same sudbine Poljuda ne može biti dvojbe.

"O tome hoće li se rušiti Poljud ili ne nema uopće rasprave, po zakonu se uopće ne može rušiti. Tu je kraj priče, Poljud je kulturno dobro", zaključila je Puljak.