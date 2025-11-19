Mlada doktorica dentalne medicine već je objavila deset znanstvenih radova

Doktorica dentalne medicine Marija Badrov uživala je tijekom studiranja jer je stomatologinja željela postati još od osnovne škole. Danas je aktivna u kliničkom radu i znanstvenom istraživanju te je, zajedno sa svojom mentoricom profesoricom Antonijom Tadin, dosad objavila čak deset znanstvenih radova.

Na predavanjima su je jednako privlačili svi klinički predmeti, iako, priznaje, najviše je “klikla” na kolegijima Katedre za restaurativnu dentalnu medicinu i endodonciju, gdje je dugo godina bila demonstratorica. Upisala je doktorski studij na Medicinskom fakultetu s temom doktorske disertacije iz područja endodoncije, a trenutno djeluje na istoimenoj katedri i sudjeluje u izvođenju nastave sa studentima, čime ostaje aktivno uključena u rad fakulteta.

Impresivan akademski uspjeh i brojne nagrade

Osim što se može podičiti prosjekom ocjena na šestoj godini od 5.0, njezinu izvrsnost potvrdila je Rektorova i dvije Dekanove nagrade, te je tako ušla u krug rijetkih studenata koji su dobili toliko priznanja. Kaže da kad ostavi iza sebe puno rada i truda, nagrade dođu kao pohvala – znak da je ono što radi dobro – te otkriva da je predivan osjećaj kada vas netko pohvali. Tijekom studija bila je i članica studentske udruge PreventiST i jedna od organizatorica Kongresa studenata dentalne medicine u Splitu.

Klinički rad i profesionalni izazovi

– Radim u privatnoj stomatološkoj poliklinici u kojoj sam na zadnjoj godini studija dobila stipendiju kao najbolji student. Zaista uživam u svom poslu jer se ne bavim samo pregledima i restaurativnim zahvatima, već imam priliku dokazivati se i u implantoprotetici, a ponekad i manjim kirurškim zahvatima. To je uistinu dinamičan proces u kojem pacijenta pratimo od početka do završnog rezultata, stvarajući potpuno novi osmijeh i u slučajevima gotovo bezube usne šupljine. Poseban je osjećaj vidjeti što se vlastitim rukama uspjelo ostvariti. Osim toga, imam privilegiju raditi uz vrhunske doktore koji su me mentorirali i od kojih svakodnevno učim, za što sam im izuzetno zahvalna.

Za sada joj je namjera ostati u Hrvatskoj u kojoj bi željela odraditi specijalizaciju i doktorat, no ako joj se ukaže prilika u inozemstvu, rado će je iskoristiti.

Sportski duh i putovanja kao način života

Osim uspjeha na fakultetu, Marija je tijekom osnovne i srednje škole bila nositeljica crnog pojasa u taekwondou, te je osvojila dvije državne medalje – srebro i broncu. Tri puta tjedno odlazi u fitness, a vrlo često i putuje, uglavnom po Europi. Njezina najdraža destinacija je Amsterdam, za koji kaže da je drukčiji od svega što je dosad navikla vidjeti. Htjela bi još vidjeti ostale kontinente, ali kaže da za to ima vremena.

Pogled na budućnost i poruke mladima

Na pitanje može li se uspjeti u Hrvatskoj odgovara da sve ovisi o tome gdje se pojedinac vidi u budućnosti. Ako netko želi raditi u području koje je ovdje rijetko zastupljeno, razumljivo je da će prilike potražiti u inozemstvu.

– Sve ovisi što osoba želi i koliko je spremna ulagati u vlastiti napredak. Želim naglasiti da razumijem ljude i da su svi izbori potpuno opravdani.

Svoj bi fakultet preporučila onome tko se vidi u tome, tko je kreativan i vješt s rukama te voli znanstveno razmišljati. Ne bi ga preporučila onima koji ga biraju samo zato što nisu uspjeli upisati studij medicine, jer takvu odluku smatra velikom pogreškom. Onome tko se vidi u tome apsolutno preporučuje studij dentalne medicine.

Cijeli život slijedi princip da čovjek uvijek treba težiti višim ciljevima i okružiti se ljudima koji ga svojim radom inspiriraju i motiviraju, jer upravo takvo okruženje potiče želju za stalnim napredovanjem.

Vlastima poručuje da mlade i obrazovane ljude počnu više cijeniti jer su oni budućnost, a godinama su ulagali u sebe.



– Bilo bi idealno da stjecanje diplome donese osjećaj priznanja i sigurnosti, bilo kroz poticaj za samostalni život, profesionalni razvoj ili jednostavno potvrdu vlastite vrijednosti nakon svih uloženih napora.