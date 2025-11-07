Ministar Božinović i gradonačelnik Šuta o incidentu i prosvjedu u Splitu: "Grad mora ostati mjesto mira i dostojanstva"

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović održao je danas u prostorijama Gradske uprave Splita radni sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Glavna tema sastanka bila je sigurnost i javni red u gradu, a razgovaralo se i o tijeku turističke sezone te budućim koracima u jačanju sigurnosnih standarda.

Nakon sastanka gradonačelnik Šuta osvrnuo se na incident koji se dogodio u ponedjeljak navečer kada je skupina maskiranih osoba prekinula manifestaciju Dani srpske kulture.

"Već sam dao izjavu o toj situaciji i jasno iznio svoj stav. Ovo što se dogodilo nije dobro za grad Split i žao mi je što se naš grad zbog toga našao u središtu nacionalnih vijesti. Moramo izvući pouke i učiniti sve da se slične situacije više ne ponove", rekao je Šuta.

Dodao je kako mu je žao što je među privedenima bio i član Hrvatske demokratske zajednice.

"Postupak je u tijeku i ja više od toga ne mogu komentirati. Dok se ne donese optužnica ili presuda, vrijedi načelo nevinosti, a o eventualnim stegovnim koracima odlučuju tijela stranke", kazao je.

Naglasio je i da želi ujediniti grad, ističući kako su prethodne gradske vlasti ostavile "puno nereda i podjela". Gradonačelnik je naglasio da je cilj gradske uprave osigurati red i jedinstvo među građanima.

"Kada sam preuzeo dužnost, rekao sam da želim biti gradonačelnik svih građana Splita. Želim da naš grad bude mjesto mira, dijaloga i međusobnog poštovanja, bez podjela", rekao je i osvrnuo se na ranije slučajeve nereda i nepravilnosti u gradskoj upravi.

Osvrnuo se i na brojne teme iz gradskih procesa.

"Sjetite se afere Brodosplit, krađe dokumenata, pa i slučaja Žnjana. Očekujem nastavak istraga i da se javnost informira o svemu. Niz je stvari koje treba riješiti, a zato pozivam sve, i vijećnike i oporbu, da najprije počiste ispred svojih vrata", dodao je.

Pozvao je građane na smirenost uoči prosvjeda najavljenog za subotu.

"Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali pozivam da sve prođe mirno, u skladu s javnim redom i zakonom. Split mora biti grad mira i dostojanstva", rekao je Šuta.

Gradonačelnik Šuta na kraju je pozvao građane na smirenost i dostojanstvo u nadolazećim danima.

"Uoči obilježavanja Vukovara i Škabrnje želim da sve prođe u miru i zajedništvu. To je poruka koju Split mora poslati – da smo grad dostojanstva i međusobnog poštovanja", zaključio je.

Božinović: "Hrvatska je sigurna država, ali nećemo tolerirati govor mržnje"

Ministar Božinović istaknuo je da je sastanak održan kako bi se sagledala sigurnosna situacija u Splitu i nastavila suradnja policije i Grada.

"Razgovarali smo o svemu što se tiče javnog reda i sigurnosti. Zaključeno je da je grad Split na visokoj razini sigurnosti, ali uvijek ima prostora za poboljšanja. Takvi su sastanci prilika da dogovorimo konkretne korake", rekao je.

Upitan o najavljenom prosvjedu u organizaciji Torcide, Božinović je poručio da je riječ o ustavnom pravu.

"Prosvjed je demokratsko pravo. Policija ne izdaje odobrenja, ali je uvijek dobro da organizatori prijave okupljanje. Naša je zadaća osigurati javni red i sigurnost građana. Učinit ćemo sve da u subotu sve prođe mirno i bez incidenata", dodao je.

Komentirao je i pojavu grafita s govorom mržnje koji su jutros osvanuli na zgradi škole na Plokitama, kao i prijetnje smrću Miloradu Pupovcu.

"Policija je odmah reagirala i provodi kriminalistička istraživanja. Takve poruke ne smiju imati mjesta u našem društvu. Hrvatska je po svim parametrima jedna od najsigurnijih država u Europi, ali moramo zajedno raditi na tome da to i ostane tako", kazao je.

Božinović je dodao da Hrvatska policija kontinuirano prati situaciju i postupa profesionalno.