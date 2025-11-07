Puljak nazvao sutrašnji prosvjed 'sramotom': "Žao mi je što Torcida nije osjetila poriv da prosvjeduje protiv kriminala već da bi zastrašili manjinu i branili nasilnike"

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak danas je na Rivi održao konferenciju za medije tijekom koje je komentirao incident koji se dogodio u ponedjeljak navečer, kada je skupina od više desetaka muškaraca odjevenih u crno upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su sudjelovali umirovljenici i djeca.

"Stao sam ovdje pred vas jer ne mogu i ne smijem šutjeti pred onim što se događa u Splitu. Događa se nešto što prijeti samim temeljima našeg društva. Šokiran autoritetima ili onima koji bi trebali biti autoriteti u ovom društvu koji šute i ništa o tome ne govore", kazao je Puljak pred novinarima.

Za incident koji se dogodio u ponedjeljak kazao je da je "osramotio Split pred civilizacijskim očima cijelog svijeta".

Dotaknuo se i prosvjeda koji organizira Torcida.

"Sada se kao odgovor na taj sramotan čin najavljuje prosvjed podrške tim huliganima. Mislim da je to zaista sramota za Hrvatsku. To nije prosvjed za Hrvatsku, to je prosvjed protiv Hrvatske kakvu su stvarali najbolji među nama slobodnu, civiliziranu i hrabru zemlju", rekao je i prozvao Torcidu.

"Žao mi je što Torcida nije osjetila poriv da prosvjeduje protiv kriminala ili korupcije koji izjedaju našu zemlju i koji čine da naši najbolji ljudi odlaze iz Hrvatske. Žao mi je što nisu prosvjedovali protiv zagađenja Splita arsenom ili azbestom ili protiv betonizacije Marjana, nisu prosvjedovali protiv nepravde koja svakodnevno izjeda naš grad i Hrvatsku. Umjesto toga prosvjeduju da bi zastrašili manjinu i branili nasilnike", rekao je i to nazvao sramotom.

Puljak: "Ne smijemo se pretvoriti u zemlju koju ulica upravlja"

"To je sramota i to treba jasno reći. Očekivao bih i da se branitelji bore protiv korupcije i kriminala, a ne da brane oni koji su napali djecu i starce. I siguran sam da oni koji su branili ovu Hrvatsku zaista iskreno i žele slobodu ove zemlje, to sigurno ne podržavaju", dodao je i kazao da je siguran da ni Ante Gotovina ovo ne bi podržao.

"Vjerujem sam da ni Ante Gotovina, čovjek kojeg svi poštujemo, ne bi nikad podržao ni nasilje ni prijetnje. Ne smijemo se pretvoriti u zemlju koju ulica upravlja", kazao je.

Dodao je da je vrijeme da svatko tko ima moralni autoritet ili je zauzeo mjesto koje bi trebalo biti moralni autoritet, da izađe iz te šutnje i da napokon progovori i kaže je li jasno na strani civilizacije ili mržnje. Prozvao je rektore sveučilišta u Splitu i Zagrebu, kao i splitskog i zagrebačkog nadbiskupa.

"Pozivam ih da izađu iz šutnje jer oni koji najavljuju prosvjede danas koriste se moralnim i vjerskim obiteljima. Pitam splitskog i zagrebačkog nadbiskupa slažu li se s time da se križ koristi na ustaškim simbolima koji su jutros napisani na školi u Plokitama", kazao je.

Pozvao je i predsjednika HAZU-a i predsjednika Matice hrvatske jer se, kaže, "manipulatori pozivaju na lažne argumente".

"Jedino lažne autoritete političkog vrha ne pozivan da ništa kažu, oni su sve već rekli i učinili su da Hrvatska postane zemlja vladanja kriminala i ulice", rekao je.

Dodao je da baš zato što nije u aktivnoj politici ne može šutjeti kad se prijeti našim sugrađanima ili gostima samo zato što su drugačije nacionalnosti.

"Danas je vrijeme da se svatko tko se smatra humanistom oglasi, da se većina razboritih ljudi probudi i kaže dosta je. Ne smijemo dopustiti da mržnja, strah i nasilje ovladaju našu zemlju. Split mora odlučiti hoće li biti grad civilizacije ili grad crne desnice. Zato očekujemo od vodstva Hajduka i Torcide da se imenom i prezimenom jasno odrede želi li biti snaga sporta i zajedništva ili oruđe politike i podjela. Nije vrijeme za hrabrost pod maskama nego otvorenim licem koji ima svoje ime i prezime", prozvao je Hajduk i Torcidu.

"Mladi koji danas razmišljaju hoću li doći na taj prosvjed moraju znati hrabrost nije u vikanju i prijetnjama. Hrabrost je u tome da staneš na stanu dobra i da zaštitiš slabije", dodao je.