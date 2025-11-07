Božinović u Splitu: "Hrvatska je sigurna turistička destinacija, a sigurnost u Splitu je na visokoj razini"

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović održao je danas u prostorijama Gradske uprave Splita radni sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Šutom. Tema sastanka bila je sigurnost i javni red u gradu Splitu, a dužnosnici su se osvrnuli i na tijek turističke sezone te buduće korake u unapređenju sigurnosnih standarda.

"Ovo je redovni sastanak koji se održao u zgradi Gradske uprave, a najavljen je prije desetak dana. Tema je bila sigurnost i javni red u gradu Splitu, bez ikakvih izvanrednih okolnosti", izjavio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Prošli smo sve teme koje su bitne za grad Split, osvrnuli se na dosadašnju suradnju s policijom i zaključili da je sigurnost u gradu na visokoj razini. U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova nastavit ćemo raditi na smanjenju rizika, osobito tijekom turističke sezone", dodao je.

Šuta je istaknuo kako je Grad Split pokrenuo inicijative za izmjene Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a ranije je održan i sastanak s Lučkom upravom i Lučkom kapetanijom Split.

"Razgovarali smo o javnom redu i uplovu brodova tijekom ljeta, kada su plovila često pretrpana gostima koji kasnije u alkoholiziranom stanju izlaze u grad. Smatram da takve stvari treba mijenjati i povući konkretne poteze kako bismo te rizike ubuduće sveli na minimum", poručio je gradonačelnik.

Božinović: "Hrvatska je sigurna destinacija"

Ministar Davor Božinović zahvalio je gradonačelniku i njegovom timu na suradnji, istaknuvši kako je sastanak održan u trenutku kada se sumiraju rezultati turističke sezone.

"Zadovoljni smo rezultatima. Ove je godine u Splitu do kraja listopada zabilježeno više od 1.025.000 turista, a u Splitsko-dalmatinskoj županiji više od četiri milijuna. To su impresivne brojke koje potvrđuju da Hrvatska ostaje sigurna turistička destinacija", rekao je Božinović.

Naglasio je kako takvu percepciju sigurnosti ne potvrđuju samo domaće institucije, već i strana istraživanja i ankete među turistima, što dodatno učvršćuje reputaciju Hrvatske u svijetu.

"Uvijek ima prostora za napredak, zato i održavamo ovakve razgovore. Podržat ću inicijative koje se odnose na izmjene zakona o trgovini i ugostiteljskoj djelatnosti, jer vjerujemo da će to doprinijeti sigurnosti građana i gostiju, ali i boljem funkcioniranju gospodarstva Splita. Ti kasni noćni sati često stvaraju više problema nego koristi", kazao je ministar.

Bez ozbiljnijih incidenata tijekom ljeta

Božinović je istaknuo kako ovo ljeto nije zabilježen nijedan ozbiljniji incident koji bi ugrozio sigurnost građana ili stranih državljana, a policija je sve situacije rješavala promptno.

"Broj prijava građana ove je godine premašio 50 tisuća, ali to je uobičajeno i ne odudara od drugih sredina, ni u Hrvatskoj ni u Europi. Bitno je da analiziramo situaciju i unapređujemo sustav, a gdje je potrebno donosimo zakonske izmjene", poručio je.

Ministar je također naglasio važnost suradnje s Gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom u razvoju zajedničkih infrastrukturnih projekata.

"Radimo na projektima koji će poboljšati standard i uvjete rada hrvatskih policajaca. O tome ćemo više govoriti kada projekti uđu u realizaciju. Očekujemo da će gradski i županijski proračuni prepoznati te potrebe kao zajednički interes koji koristi i policiji i građanima", zaključio je Božinović.