Grafiti osvanuli na školskoj dvorani na Plokitama: "Mrš iz Hrvatske"

Na zidovima školske dvorane na Plokitama jutros su osvanuli uvredljivi grafiti s porukama poput "Mrš iz Hrvatske" i "Ubij Srbina", među ostalima, što je izazvalo ogorčenje stanovnika kvarta i roditeljima učenika koji pohađaju obližnju školu.

Fotografije nam je ustupila majka jednog od učenika.

Podsjetimo, ovo se dogodilo nakon što se u ponedjeljak navečer dogodio incident koji je potresao Split, kada je skupina od više desetaka muškaraca odjevenih u crno upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su sudjelovali umirovljenici i djeca.

Policija je uhitila pet osoba, dok je deset osoba dovedeno na obavijesne razgovore.

Zbog težine incidenta u Split je doputovao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske te županijskog i općinskog državnog odvjetništva.

“Radimo intenzivno, imali smo jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave, županijskom državnom odvjetnicom i vršiteljicom dužnosti općinske. Zasad smatramo da se radi o kaznenom djelu, o sumnji na počinjenje kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,” izjavio je Turudić.