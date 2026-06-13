FOTO Evo što se danas nudi na splitskoj Peškariji

Tko je jutros svratio do splitske peškarije, imao je pred sobom bogatu ponudu svježe ribe i morskih plodova.

Cijene ovise o vašim željama, kao i o vrsti i kvaliteti ulova, pa se na bancima mogu pronaći i povoljnije opcije, ali i nešto skuplji specijaliteti za zahtjevnija nepca.

Najpovoljnija među današnjom ponudom bila je moleta od svega 2 eura za kilogram. Šarun je stajao 4 eura, dok su ljubitelji sitne plave ribe za kilogram gavuna trebali izdvojiti 12 eura.

Među traženijim vrstama našla se i trlja, čija je cijena iznosila 8 eura za kilogram. Od morskih plodova u ponudi su bile kozice po 10 eura za kilogram, dok su svježe lignje dosegle cijenu od 25 eura.

Za one koji traže nešto posebnije za ručak ili večeru, na bancima se mogao pronaći i rep grdobine po cijeni od 22 eura za kilogram.

Bez obzira tražite li povoljan ručak ili nešto svečanije za obiteljski stol, današnja ponuda na peškariji nudi ponešto za svaki budžet. Ako još niste odlučili što biste pripremali, dovoljno je prošetati među bancima i inspiracija će se lako pronaći.