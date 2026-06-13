Graf o prijelaznom roku: "Ne razgovaramo o produljenju s Livajom, prvo gradimo novu momčad"

Hajdukova prva momčad u ponedjeljak započinje pripreme za novu sezonu. Splitski klub iza sebe ima sezonu u kojoj je prvenstvo završio na drugom mjestu, s 18 bodova manje od prvaka Dinama, a uoči novog početka sportski direktor Robert Graf u razgovoru za Index govorio je o planovima, statusima igrača i prijelaznom roku.

Momčad će prvi tjedan priprema odraditi na Poljudu pod vodstvom trenera Gonzala Garcije, nakon čega 22. lipnja putuje na Bled, gdje će ostati do 1. srpnja. Tijekom boravka u Sloveniji Hajduk će odigrati tri pripremne utakmice: protiv Shkendije 23. lipnja, LNZ Cherkasyja 27. lipnja te Celja 1. srpnja.

Jedna od tema koja najviše zanima navijače svakako je status Marka Livaje, kojem ugovor s Hajdukom traje do ljeta 2027. godine. Graf je poručio kako u ovom trenutku nema razgovora o produljenju.

“U ovom trenutku Marko je i dalje s nama. Ima ugovor do lipnja 2027. To je trenutačna situacija. Ne razgovaramo o produljenju. Prije svega moramo izgraditi novu momčad. Kad to završimo, sjest ćemo za stol i razgovarati o budućnosti sa svim igračima”, rekao je Graf za Index.

Govorio je i o Anti Rebiću, za kojeg je klub ranije objavio da neće nastaviti suradnju s Hajdukom. Sportski direktor Bijelih istaknuo je kako se nije radilo o financijama.

“Situacija je jednostavna. Ponudili smo Anti produljenje, ali on je odlučio ne produljiti ugovor. Nije se radilo o financijama. To nije bio problem. Postojali su neki drugi čimbenici koji su utjecali na odluku. Ali to je njegov izbor i moramo ga prihvatiti”, kazao je Graf.

U javnosti se posljednjih dana spominje i interes za nekoliko Hajdukovih igrača, među kojima su Hrgović, Pukštas, Durdov i Skoko. Graf nije želio ulaziti u detalje, ali je potvrdio da interes postoji.

“Postoji interes za neke naše igrače, drago mi je, jer to dokazuje da dobro radimo u klubu. Postoje otvoreni pregovori, ali to ne mogu komentirati. Kad nešto završimo, javnost će biti obaviještena o ishodu”, rekao je.

Hajduk je već doveo dvojicu mladih igrača, Brrutija i Šutala, a Graf je objasnio kako se takvi potezi uklapaju u dugoročnu strategiju kluba. Ipak, naglasio je da se prijelazni rok ne može osloniti isključivo na mlade igrače.

“Kao što sam rekao, to je dugoročni smjer. Mislim da nam trebaju gladni igrači koji su još na početku karijere. Ali, naravno, s kvalitetom. Ovaj prijelazni rok mora biti mješavina, jer trebamo kvalitetu i mnogo novih igrača. Ne mogu obećati da će baš svi biti mladi, jer se to neće dogoditi. Kvaliteta je ključna u ovom prijelaznom roku. A dugoročno, da. I to je dio tranzicijske faze kroz koju prolazimo. Smatram da je to najbolje rješenje za nas”, zaključio je Graf.

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