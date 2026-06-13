Gattuso bi mogao odvesti Durdova iz Hajduka?

Mladi Hajdukov ofenzivac Bruno Durdov mogao bi ovog ljeta postati jedna od glavnih tema na Poljudu.

Iako je tek na početku karijere, iza njega je razdoblje u kojem se nije uspio nametnuti, a njegov status u momčadi dodatno je otvorio pitanje nastavka suradnje sa splitskim klubom.

Durdov i njegov odnos s Gonzalom Garcijom već je izazvao dosta pažnje, osobito nakon što je mladi igrač nezadovoljstvo dao naslutiti objavom na društvenim mrežama, ali i zagrljajem s Gennarom Gattusom. Upravo bi bivši trener Hajduka sada mogao imati važnu ulogu u njegovu mogućem odlasku iz Splita. Talijanski mediji pišu da je za Durdova najviše zainteresiran Lazio, novi klub nekadašnjeg stratega Bijelih, piše tportal.

Prema neslužbenim informacijama koje se posljednjih dana mogu čuti, posao bi se mogao zaključiti za približno 900 tisuća eura. Za klub s Olimpica to ne bi bio velik financijski rizik, nego potencijalno vrlo isplativa investicija. Za Hajduk bi, pak, to bio još jedan odlazak mladog igrača iz vlastite škole prije potpune seniorske afirmacije.

Durdov ima ugovor s Hajdukom do kraja lipnja iduće godine. Budući da ove sezone nije dobio mnogo prostora, nastavak suradnje trenutačno ne djeluje kao izgledan rasplet. Prema dostupnim informacijama, Hajduk 18-godišnjem napadaču zasad nije ponudio produljenje ugovora, pa bi miran razlaz mogao biti rješenje koje odgovara objema stranama.

ESCLUSIVA: La Lazio è su Bruno Durdov dell'Hajduk Spalato. 18 enne lanciato da Gattuso nella scorsa stagione è in scadenza 2027 e può arrivare per un paio di milioni come sostituto di Cancellieri che probabilmente sarà ceduto. — Football Market (@fbmaarket) June 12, 2026