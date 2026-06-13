Na Rivi u tijeku besplatni zdravstveni pregledi: Građani mogu provjeriti tlak, šećer i dobiti stručne savjete

Splitska riva jutros je postala dom maloj ambulanti. U tijeku je javnozdravstvena akcija „U ritmu zdravlja”, koju organizira PrevMed sekcija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu u suradnji s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split te Zavodom za nefrologiju, dijalizu i arterijsku hipertenziju KBC-a Split.

Akcija traje do 12 sati, a svi zainteresirani građani mogu besplatno provjeriti osnovne zdravstvene parametre i dobiti savjete stručnjaka o očuvanju zdravlja.

„Kroz jednostavne i dostupne preglede želimo potaknuti brigu o vlastitom zdravlju te približiti zdravstvenu skrb široj zajednici“, poručuju organizatori.

Posjetitelji mogu izmjeriti krvni tlak i razinu glukoze u krvi, obaviti antropometrijska mjerenja poput visine, tjelesne mase i izračuna indeksa tjelesne mase (BMI), ali i razgovarati sa zdravstvenim djelatnicima o navikama koje pridonose dugoročnom očuvanju zdravlja.

"Važno je rano otkrivanje čimbenika rizika za kardiovaskularne i bubrežne bolesti, koje se ubrajaju među vodeće javnozdravstvene izazove današnjice. Pravodobnim pregledima, zdravijim životnim navikama i redovitim kontrolama moguće je smanjiti rizik od razvoja brojnih kroničnih bolesti", poručuju s Medicinskog fakulteta.

Akcija se održava uoči ljetnih mjeseci, razdoblja kada mnogi građani više vremena provode na otvorenom i češće razmišljaju o promjenama životnog stila, a velike vrućine povećavaju rizike od srčanog udara i drugih zdravstvenih problem. Upravo zato organizatori žele podsjetiti koliko su prevencija i redovita briga o zdravlju važni bez obzira na dob.

PrevMed je studentska sekcija Medicinskog fakulteta u Splitu koja promiče javno zdravstvo, prevenciju bolesti i zdravstvenu edukaciju. Kroz suradnju sa zdravstvenim ustanovama i stručnjacima studenti aktivno sudjeluju u organizaciji projekata kojima medicinu nastoje približiti građanima i potaknuti odgovorniji odnos prema vlastitom zdravlju.

Svi koji se jutros zateknu na Rivi još uvijek imaju priliku iskoristiti besplatne preglede i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja.