VIDEO Incident nakon utakmice s Kanadom: Policija spriječila tučnjavu navijača Hrvatske i BiH

Nogometaši BiH i Kanade odigrali su 1:1 na Svjetskom prvenstvu, a za vrijeme i poslije utakmice u BiH su vladale velike tenzije.

Brojni gradovi s većinskim hrvatskim stanovništvom zabranili su gledanje reprezentacije BiH u fan zonama, a neki poput Jajca su organizirali fan zonu u kojoj će se gledati utakmice BiH i Hrvatske, prenosi Dnevnik.hr.

No nakon dvoboja protiv Kanade dogodio se incident u Travniku.

Naime, došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH, no brza reakcija policije spriječila je tučnjavu.