VIDEO Incident nakon utakmice s Kanadom: Policija spriječila tučnjavu navijača Hrvatske i BiH

Nogometaši BiH i Kanade odigrali su 1:1 na Svjetskom prvenstvu, a za vrijeme i poslije utakmice u BiH su vladale velike tenzije.
Brojni gradovi s većinskim hrvatskim stanovništvom zabranili su gledanje reprezentacije BiH u fan zonama, a neki poput Jajca su organizirali fan zonu u kojoj će se gledati utakmice BiH i Hrvatske, prenosi Dnevnik.hr.
No nakon dvoboja protiv Kanade dogodio se incident u Travniku.
Naime, došlo je do sukoba između navijača Hrvatske i BiH, no brza reakcija policije spriječila je tučnjavu.
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