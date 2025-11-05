Petero uhićenih zbog napada u Splitu, među njima dva pripadnika Torcide i branitelj

Nakon incidenta koji je u ponedjeljak navečer potresao Split, kada je skupina od više desetaka muškaraca odjevenih u crno upala na manifestaciju Dani srpske kulture i nasilno prekinula događaj na kojem su sudjelovali umirovljenici i djeca, policija je uhitila pet osoba, dok je deset osoba dovedeno na obavijesne razgovore, doznaje Dnevnik Nove TV.

Prema istom izvoru, među privedenima su dvojica pripadnika Torcide te jedan branitelj iz Vukovara.

“Njih se sumnjiči da su nasilnim i drskim ponašanjem druge ljude doveli u ponižavajući položaj,” izvijestio je reporter Nove TV.

Turudić u Splitu: “Radi se o kaznenom djelu koje se goni po službenoj dužnosti”

Zbog težine incidenta u Split je doputovao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je održao sastanak s čelnicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske te županijskog i općinskog državnog odvjetništva.

“Radimo intenzivno, imali smo jedan dobar sastanak s načelnikom Policijske uprave, županijskom državnom odvjetnicom i vršiteljicom dužnosti općinske. Zasad smatramo da se radi o kaznenom djelu, o sumnji na počinjenje kaznenog djela koje se goni po službenoj dužnosti,” izjavio je Turudić.

Dodao je kako postoji problem s identifikacijom napadača, budući da je “puno njih bilo zamaskirano” te da “još nije poznato koliko ih je točno sudjelovalo u napadu”.

Obrana: "Bio je ondje, ali nije počinio kazneno djelo"

Vinko Ljubičić, odvjetnik jednog od privedenih, potvrdio je za Dnevnik Nove TV da se njegovom klijentu na teret stavlja kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

“Inače tu živi i vrlo često dolazi. Ne poriče da je bio ondje, ali nije učinio nikakvu radnju koja bi se mogla smatrati kaznenim djelom koje mu se stavlja na teret,” rekao je Ljubičić.

Napad na manifestaciju s djecom i umirovljenicima

Manifestacija Dani srpske kulture, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, započela je 3. studenog u Splitu, no već prvog dana obilježavanja dogodio se incident.

Oko pedeset maskiranih napadača upalo je pola sata prije početka Svečane akademije koja se održavala u Gradskom kotaru Blatine–Škrape, istjeravši okupljene uz povike “Za dom spremni” i “Ovo je Hrvatska, mi smo rimokatolici”.

Policija je potvrdila da je u ponedjeljak oko 18:30 sati zaprimila dojavu da se članovi kulturno-umjetničkog društva iz Novog Sada “ne osjećaju sigurno prilikom dolaska do objekta Gradskog kotara Blatine–Škrape gdje su trebali nastupiti, zbog veće skupine mlađih osoba koja se nalazila ispred prostora”.

Istraga je u tijeku, a policija nastavlja s prikupljanjem dokaza i identifikacijom svih sudionika napada.