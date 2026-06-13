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Poljaku iz ruksaka ukraden novčanik, šteta oko tisuću eura

Policija traga za počiniteljem

Na području Policijske uprave zadarske tijekom protekla 24 sata evidentirana je jedna krađa.

Prema informacijama policije, krađa se dogodila u petak u Zadru, na predjelu Poluotoka, gdje je nepoznati počinitelj iz ruksaka 67-godišnjeg državljanina Poljske otuđio novčanik.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko tisuću eura.

Policija protiv nepoznatog počinitelja podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide kako bi se utvrdile okolnosti događaja i pronašao počinitelj.

U istom razdoblju na području PU zadarske evidentirano je i deset prometnih nesreća. U njima su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede, dok kod još dvije osobe težina ozljeda zasad nije utvrđena.

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