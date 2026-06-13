Poljaku iz ruksaka ukraden novčanik, šteta oko tisuću eura

Na području Policijske uprave zadarske tijekom protekla 24 sata evidentirana je jedna krađa.

Prema informacijama policije, krađa se dogodila u petak u Zadru, na predjelu Poluotoka, gdje je nepoznati počinitelj iz ruksaka 67-godišnjeg državljanina Poljske otuđio novčanik.

Materijalna šteta procjenjuje se na oko tisuću eura.

Policija protiv nepoznatog počinitelja podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide kako bi se utvrdile okolnosti događaja i pronašao počinitelj.

U istom razdoblju na području PU zadarske evidentirano je i deset prometnih nesreća. U njima su dvije osobe zadobile lake tjelesne ozljede, dok kod još dvije osobe težina ozljeda zasad nije utvrđena.