Žaja "pao" zbog podrške napadačima iz Splita. Što je s HDZ-ovkom s Blatina? Na potezu je Šuta...

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina razriješio je dužnosti svog posebnog savjetnika Marka Žaju, člana Domovinskog pokreta, nakon što je splitski ogranak te stranke putem Facebooka podržao osobe koje su prekinule manifestaciju Dani srpske kulture u Splitu. Odluka je donesena neposredno po Glavininu povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost premijera Andreja Plenkovića, stoji u priopćenju Ministarstva turizma i sporta.

"Želim još jednom jasno i nedvosmisleno poručiti da najoštrije osuđujem incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje", poručio je ministar Glavina.

Dodao je da je "s obzirom na sve okolnosti" odmah razriješio Marka Žaju dužnosti posebnog savjetnika za sport.

Podsjetimo, vrijedi napomenuti da je premijer Andrej Plenković oštro osudio incident u Splitu, dok je čelnik DP-a Ivan Penava reagirao tek naknadno i s blažim tonom. Splitsko-dalmatinski ogranak DP-a, na čijem je čelu upravo Marko Žaja, u svojoj je objavi izrazio "punu podršku mladim ljudima" koji su, prema njihovu mišljenju, "na pristojan i dostojanstven način prekinuli jučerašnji provokativni skup u Splitu". Time je ogranak izravno stao iza skupine koja je nasilno prekinula manifestaciju.

Plenković je takve izjave ocijenio negativnima, premda nije izravno spomenuo Žaju. S druge strane, ministar poljoprivrede DP-a David Vlajčić osudio je napad, ali je u isto vrijeme označio "sviđa mi se" na spornoj objavi splitskog ogranka, a oznaka je ubrzo uklonjena.

HDZ-ova dopredsjednica GK-a tvrdi da manifestacija nije imala dozvolu

S druge strane, i u HDZ-u i to u splitskom postoje problemi zbog ovog incidenta i napada na splitskim Blatinama. Kako smo ranije pisali, o incidentu se oglasila i Julija Budimir Bekan, dopredsjednica Gradskog kotara Blatine – Škrape iz redova HDZ-a. Ona je za Dalmaciju Danas izjavila da večer srpske kulture "nije imala službeno odobrenje za održavanje u prostoru kotara".

"Ovaj događaj nije se ni smio dogoditi. Oni nisu imali legalnu dozvolu za održavanje večeri srpske kulture u našem kotaru. Svaka osoba ili udruga koja želi održati događaj mora podnijeti zahtjev tajnici kotara, nakon čega Povjerenstvo odlučuje o odobrenju. U ovom slučaju to nije bilo napravljeno, a mi im nismo dali suglasnost", rekla je Budimir Bekan.

Prema njezinim riječima, organizatori su "prostor i ključ dobili na neki drugi način". Dodala je da je bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević nekoliko sati ranije izjavio da će se manifestacija ipak održati u velikoj dvorani kotara. "Momci su se spontano okupili. Nije bilo nikakvih grupnih vrijeđanja ni naguravanja. Ničeg lošeg nije bilo. Takve se stvari, posebno u mjesecu pijeteta prema Vukovaru, ne bi trebale događati", zaključila je Budimir Bekan. No, svjedoci navode da su "momci", kako ih je opisala, sudionike večeri – mlade članove srpske kulturne zajednice i umirovljenike – izbacili iz dvorane uz povike "za dom spremni".

Organizatori: "Imali smo ključ i odobrenje"

Na te tvrdnje je za Dalmaciju Danas reagirao Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, istaknuvši da je događaj bio legalno organiziran. "Odobrenje postoji, a mi nismo ušli nasilno u prostor. Voditeljica dramske sekcije dobila je ključ i dozvolu od vodstva kotara za održavanje kulturne manifestacije. Najveći problem nije u tome, nego u incidentu koji se dogodio, a koji nije bio potreban", kazao je Borković. Dodao je kako je rasprava o formalnostima sada bespredmetna: "Ovo je bez veze. Zašto nije bila legalista pa pozvala policiju ako dozvole idu preko nje? Rasprava o tome sada nema smisla."

Nakon svega, ključno pitanje ostaje – kako će gradonačelnik Tomislav Šuta, ujedno i prvi čovjek splitskog HDZ-a, reagirati na ponašanje Budimir Bekan i ostalih lokalnih HDZ-ovaca koji su "lajkali" objave podrške napadačima s obzirom na to da je i on u više navrata oštro osudio napad na splitskim Blatinama.

Upit o mogućim sankcijama poslali smo gradonačelniku, ali odgovor još nismo dobili. To, međutim, očito upućuje na to da se Šuta još premišlja o tome kakav stav zauzeti – i prema Budimir Bekan, i prema ostalim članovima stranke koji su se javno udaljili od službenih stavova HDZ-a, ali i od jasnog stava premijera Andreja Plenkovića u ovako osjetljivom trenutku.