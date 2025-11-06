Tonči Glavina razriješio Marka Žaju dužnosti nakon događaja u Splitu

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina oglasio se nakon incidenta koji se dogodio u Splitu, poručivši da najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja te da se radi o “grubom kršenju ljudskih prava”.

“Želim još jednom jasno i nedvosmisleno poručiti da najoštrije osuđujem incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje”, izjavio je ministar Glavina.

Dodao je kako je, odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost predsjednika Vlade Andrejа Plenkovića, donio odluku o razrješenju Marka Žaje s dužnosti posebnog savjetnika za sport.

Glavina je istaknuo da Ministarstvo turizma i sporta ostaje dosljedno u promicanju tolerancije, dijaloga i poštivanja temeljnih vrijednosti demokratskog društva, naglasivši kako se “svako ponašanje koje potiče netrpeljivost ili nasilje” mora jasno osuditi.